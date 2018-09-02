Antmutder Başkanı Karataş: "Anadolu'daki İnşaat Sektörü Dinlenmeli"

Antalya Müteahhitler Derneği (ANTMUTDER) Başkanı Deniz Karataş, Anadolu'da hizmet veren, inşaat ile ilgili dernek, birlik ve İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu ile yakından bilgi alışverişi yapılmadan ortaya konulacak çözüm önerilerinin beklenen olumlu etkiyi oluşturamayacağını belirtti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un sektör dinamizmlerini mutlaka dinlemesi ve dikkate alması gerektiğini belirten Antalya Müteahhitler Derneği Başkanı Deniz Karataş, "Önceki gün Çevre ve Şehircilik Bakanımızın Anadolu'daki inşaat sektör temsilcileriyle bilgi alışverişi gerçekleştirmeden, sadece İstanbul ağırlıklı yaptığı toplantı, hem Anadolu'daki dernekler, hem de inşaat sektörü ile iç içe olan tüm çatı oluşumlarını üzdüğünü düşünmekteyiz. Sadece bir gruba göre kararların alındığı bu toplantı, inşaat sektörünün çözüm bekleyen konularına merhem olmayacağı, aksine sorunların daha da çok artmasına ve çözüm aranan kısımlarda tıkanmalara neden olacağı muhtemeldir" dedi

Karataş, "Yapılan toplantı da sadece demir çelikçilerin çağrılması, karşılıklı çözüm arayışında yetersiz kaldığını düşünmekteyiz. Yeni hükümet sisteminin yürürlüğe girmesiyle birlikte, İnşaat sektörünün yakın temasta olduğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının ilgili icracı Bakanlıkların yeni dönemde sektöre olan ilgilerini yakından izliyoruz. Ülke, millet ve sektör olarak etkilendiğimiz dövizde kur artışı sorununa karşı alınan önlemler elbette önemlidir ve önemsiyoruz. Ancak; İnşaat sektörünün çatı kuruluşu ve STK olarak bizler uzun yıllardan beridir tüm Türkiye'yi kapsayan sektörel sorun ve taleplerin çözülmesini yüksek sesle duyurmaya her platformda anlatmaya gayret gösterdik. Fakat aynı gayretin ilgili Bakanlıklarca da gösterilmesini umuyoruz" diye konuştu. Sektörün sadece konut artışından ibaret olmadığına dikkat çeken Karataş, şunları söyledi:

"Üç başlıkta kısaca, sektörün esas sorunu girdi maliyetleri. Vergisel maliyetler, sektörel ve mesleki yasal düzenlemeler. En büyük beklentimiz, Anadolu'yu ve Türkiye inşaat sektörünü temsil eden ve kucaklayan tüm paydaşlar, yeni hükümet sisteminin ilgili bakanları tarafından dinlenmesi ile ortak akılı ortaya koyarak, çözüm önerilerinin en doğrusunu bulabilmektir. Sektörümüz 4 milyona yakın insanı istihdam eden devasa sektörün sorunların için; Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan ve Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum sektörün ve sivil toplumun içerisinden gelen tecrübe sahibi olan Bakanlarımız olarak, biz müteahhitleri mutlaka dinlemeli ve dikkate almalıdırlar" dedi.

Karataş ayrıca, inşaat sektörünün beklentileri arasında, Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği olarak 1.5 yıl önce başlattığı 'yerli malım, yerli param' kampanyasının teşviklerinin arttırılarak desteklenmesi, sıfır konut ve işyeri satışlarında tapu harcı ve döner sermaye bedelinin sıfırlanması, İnşaat sektöründe kullanılan temel inşaat malzemelerinden son bir yıl içerisinde yüzde 50' yi geçen zamlı ürünlere ait KDV oranının yüzde 18' den yüzde 9'a geçici olarak indirilmesi, yabancıya konut satışlarında Türk vatandaşlığı izin sınırının alt limiti olan 1 milyon dolar yerine 300 bin dolar sınırına düşürülmesi, mevcut ekonomik şartlar göz önüne alınarak kamu müteahhitlerine fiyat farkı ödenmesi, içeride daralan müteahhitlik piyasasının desteklenerek yurt dışına daha güçlü taşınması, vergi ve harç oranlarının makul seviyelere indirilmesi, kalıcı ve güvenilen bir sektör olarak varlığını sürdürmesi için müteahhitlik mesleğini başta sermaye yeterliliği, idari, teknik ve mesleki olarak düzenleyen yasal düzenleme yapılması konuları önem ve öncelikli olarak çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi. - ANTALYA