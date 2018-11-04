Antmütder Başkanı Karataş, Aksu'da

Antalya Müteahhitler Derneği (ANTMÜTDER) Başkanı Deniz Karataş, Aksu ilçesinde vatandaşlar ile bir araya gelmeye devam ediyor.

ANTMÜTDER Başkanı Deniz Karataş, Aksu'nun mahallelerinde vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Karataş, tarımın yanı sıra, inşaat sektörü ve yapılacak yatırımlar, imar uygulamaları, kentsel dönüşüm ve arsa sahiplerine son düzenlemeler ile kazandıkları haklar konusunda bilgilendirmelerde bulunuyor. Karataş, "Vatandaşlarımızın doğru bilgiye sahip olmaları adına yaptığımız açıklamalardan büyük memnunluk duyduklarını görmekteyiz. Görülmektedir ki vatandaşlarımız birçok konuda bilgi eksikliğine ya da yanlış bilgilere sahip. Doğruları anlatıyor, istişare ediyor ve birlikte çözüm noktalarında rotalar çiziyoruz" dedi

Altıntaş Mahallesi üzerine değerlendirme

Başkan Deniz Karataş, Altıntaş Muhtarı Bilal Çelik ile yan yana gelen Başkan Karataş, Aksu'nun ve Aksu'luların sahip oldukları yasal haklar ve uygulamalarda ki yeni gelişmeleri Altıntaş Mahalle Muhtarı Bilal Çelik ile kroki-harita üzerinde ve arazide değerlendirmelerde bulundu. Yapılan görüşme olumlu geçerken Altıntaş Mahallesinin Antalya'nın gelişmeye ve yatırımlara açık en seçkin mahalleler arasında yer aldığı görüşü savunuldu.

Kurşunlu Mahallesi Okul çevresi düzenlenecek

Kurşunlu Mahalle Muhtarlığı ve İnci Kalender İlköğretim Okulu'nda açılan sergiye Başkan Deniz Karataş, Aksu'ya yaptıkları yatırımların, ilçenin kalkınma ve istihdamına verdikleri önemin kendileri için değerli olduğunu, ancak eğitim ve öğretimde de çocuklarımızın daha iyi şartlarda ve çevrede eğitim görebilmeleri adına, okul 'un fiziki durumunun düzeltilmesi noktasında da derhal çalışma başlattıklarını belirtti. Karataş, "İnci Kalender İlköğretim Okulumuzda okuyan çocuklarımız daha koruyucu ve güvenli okul bahçelerinde koşup oynamaları için elimizden gelen bağışı yapıp, güvenli hale getireceğiz" diye konuştu. Bölge halkıyla; kapalı sistem sulama projesine dahil olma, Pazar yeri, Eczane, Sağlık Ocağını, 3 bin 600 metrekare alanlı futbol sahası yerini, birlikte gezip, notlar alarak yerinde inceledi.

Karaçallı Mahallesi gelişiyor ve büyüyor

Ardından Karaçallı Mahalle Muhtarlığına geçen Başkan Deniz Karataş, Mahallenin genel durumu ve mahalle muhtarlığının beklentileri konuları üzerine görüşlerini paylaştı. Karataş, "Aksu'muzun en nadide, geleceği parlak ve yerleşimiyle de Antalya'nın parlayan yıldızı Karaçallı Mahallemiz büyük bir alan üzerinde yer alıyor. Alt yapı ve üst yapı çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdürülen mahallemizde yerli ve yabancı turistlerin de tercih etmeye başladığı, inşaat ve yatırımcıların ise her geçen gün yatırım üstüne yatırım yaptığı bir bölgemiz haline geldi. Mahalle Muhtarımız ile bazı konular üzerinde istişarelerde bulunduk. Değerlendirmeler yaptık. Bazı notlarımızı aldık. Aksu'da vakıf olduğumuz birçok konu arasında muhtarlarımızın ve bölge halkımızın talep ve beklentilerini önemseyen bir anlayıştayız. Bu yüzden bu ziyaretlerimizi sık sık yapmaktayız" dedi.

Mandırlar Mahallesine ziyaret

Mandırlar Mahalle muhtarlığını da ziyaret eden Müteahhitler Derneği Başkanı Deniz Karataş, "İstişareler, paylaşımlar ve dayanışma içinde bulunuyor olmak, çözüm bekleyen konularda fikir ortaya koymak, yeni hedefler belirlenmesi açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden Mandırlar Mahalle Muhtarımız ile görüşmemiz de bu doğrultuda cereyan etmiştir. Bölgenin bir kısmında imar çalışmaları yapılmış olması, bölgeye değer kazandırmıştır. Tarım görüşü gibi konularda çok verimli bir görüşme olmanın yanında hasret gidermiş olduk. Muhtarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor, vatandaşa hizmetlerin ulaşması noktasında ki çabasını takdirle karşılıyoruz" dedi.

Kemerağzı Muhtarlığında sevgi seli

Kemerağzı'nda kalabalık bir mahalle sakini ile buluşan Karataş, arsa ve konut sahibi vatandaşlara imar durumları, yapılarının akıbeti, Hazineye ait Tarım Arazilerinin kiralanması ve üzerinde ki yapılar konusunda bilgiler verdi. - ANTALYA