Son dakika haber! DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ

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Son dakika haberi... Antiviral kumaştan kışlık 'maskeli fular' ürettiler TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde bir tekstil firması, artan koronavirüs salgınında virüslere karşı yüzde 98 etkili olduğu belirtilen antiviral kumaştan maske, maskeli fular ile yetişkin ve çocuk kıyafetleri üretimine geçti.

Antiviral kumaştan kışlık 'maskeli fular' ürettiler

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde bir tekstil firması, artan koronavirüs salgınında virüslere karşı yüzde 98 etkili olduğu belirtilen antiviral kumaştan maske, maskeli fular ile yetişkin ve çocuk kıyafetleri üretimine geçti. Maskeli fular ve giysiler, Türkiye ile Avrupa ülkelerinden yoğun talep aldı.

Koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil firması, özel kumaştan yıkanabilir maskeden sonra antiviral özelliği taşıyan kumaş üretti. Antiviral kumaşın 8 ay süren laboratuvar testlerinin ardından yüzde 98 oranında virüse karşı etkili olduğu belirlendi. Firma bu kumaştan yetişkin ve çocuk giysileri ile maske, maskeli fular ve eldivenlerin de içinde yer aldığı kıyafet üretmeye başladı.

'ÜÇ FARKLI VİRÜSTE TEST EDİLDİ'Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Özen, dünyanın mücadele ettiği Covid-19 salgınıyla ilgili sağlıklı yaşama, tekstili de dahil etmek için yoğun bir Ar-Ge çalışması yaptıklarını ve ürettikleri antiviral kumaşla kumaşın yüzeyine temas eden virüslerin yüzde 98'ini yok ettiklerini söyledi. Kumaşlar üzerinde 3 ayrı virüsle deneme yapıldığını belirten Özen, şunları aktardı: "Tekstil içerisindeki Ar-Ge'lerimiz ve uygulamalarımızın denemesi sonucunda kumaşlarımızı laboratuvar testlerine yolladık. Laboratuvar testleri neticesinde 3 farklı virüse karşı üçünde de yüzde 98 başarı elde ettik. Bu kumaş üzerine bulaşmış olan virüslerin kumaşın üzerinde bulunan ilaç sayesinde yüzde 98'inin ölmesi demek oluyor. Biz bunu şu anda birçok tekstil ürününde de uygulamaya başladık. Çünkü bu bir kumaş özelliği. Bunu özellikle şu an yoğun bir talep olan maskede uygulamaya başladık. Temasla virüsün bulaşmasını engellemek adına bir girişimde bulunup eldiven yaptık. Bununla birlikte çocuk kıyafetlerine yoğun bir şekilde başladık. Kış ayları olması sebebiyle de şapka, eldiven, maskeli fular, kaşkol tarzı ürünlerde de şu an antiviral özelliğe sahip olan kumaşları kullanmaya başladık. Bu şekilde de devam etmekteyiz. Ayrıca şu an hem iç piyasadan hem de Avrupa'dan yoğun bir talep söz konusu. Özellikle hem maske hem de eldivenle alakalı yoğun bir talep var. Biz de bunun imalatına yoğun bir şekilde başlamış bulunuyoruz"

ANTİVİRAL KUMAŞTAN ELBİSELERAntiviral kumaştan üretilen giysiler ile aksesuarlara yoğun ilgi olduğunu söyleyen Özen, "Bebek kıyafetlerinden bütün yetişkin kıyafetlerine kadar birçok ürünü antiviral olarak hayata geçirdik. Üzerine bulaşan virüsleri engellemesi adına. Hem çocuk ürünleri hem bununla birlikte yoğun talep gören eldivenler, kadın ve erkek için, bununla birlikte şu an kış aylarında olduğumuz için şapkalar, bereler, atkılar, bunlarla alakalı da şu an yoğun bir şekilde imalata devam etmekteyiz. Talep şu anda çok yoğun. Sağlıklı yaşama sağlıklı tekstili de dahil etmek adına elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışacağız. Hem kış ayları olması ile hem de maskeyi normal hayata da dahil etmekle alakalı bir fikirden yola çıkarak kadınlar için soğuktan korunmak adına ürettiğimiz fularlara maskemizi de dahil ettik. Bu sayede de maskenin kaybolması, unutulması veya takılmaması gibi problemlerin de ortadan kalkacağını düşündük. Hem modaya uygun hem bayanların taleplerine uygun hem de sağlığımızı düşünmek adına her birini birbiriyle uyumlu bir şekilde uygulamaya çalışıyoruz" dedi.

'AVRUPA'DAN YOĞUN TALEP ALIYORUZ'Antiviral kumaştan yapılan ürünler ile en çok Avrupa'dan talep aldıklarını belirten Ömer Özen, "Sadece maske ve eldiven yok. Bu kumaş özelliği olduğu için tekstilin tabiri caizse her alanında kullanabileceğimiz bir kumaş haline gelmiş oldu. Çünkü birçok kumaşa bunu uygulayabiliyoruz. Biz de öncelikle çocuklarımızı korumak için çocuk kıyafetleriyle de başladık. Çocuk ürünlerimiz de var. Bütün yetişkin ürünleri, dış giyim olsun, iç giyim olsun bunlarla ilgili de çalışmalarımızı başlattık. Firmalar, markalar şu anda yoğun bir şekilde talep göstermekte. Biz halihazırda 10 yıldır hem Avrupa ile de çalışan bir firma olmamızdan dolayı şu anda Avrupa'daki markalar, müşteriler yoğun bir talep gösteriyorlar. Bu şekilde de imalatını organize edip devam ediyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Fular dikimi-Dikilen fularlar-Muhabir Mehmet Yirun anons-Ömer Özen röp.-Dikiş yapan çalışanlar-Fular ve ürünlerden detaylar-Fuların nasıl kullanıldığının gösterilmesi-Paketleme yapıHabe-Kamera: Mehmet YİRUN-Onur KAYA/TEKİRDAĞ(.DHA)

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'Sahte dişçi ölüme neden olabilir' ADANA Diş Hekimleri Odası Başkanı Dt. Fatih Güler, sahte dişçilerin tabelalarında isim yazılamayacağına dikkat çekti. Sahte dişçinin hastayı ölüme götürecek risklere yol açtığına vurgu yapan Güler, "Tabela standartları Diş Hekimleri Odası'na bağlıdır, Oda'nın izin belgesi gerekir. Hasta, girdiği yerde sadece 'diş hekimi' yazıyor, ismi yazmıyorsa o kişiden şüphe etsin" dedi.

Suriye'den gelerek ya da diploması, çalışma ruhsatı ve uygunluk belgesi olmadan muayenehane açıp hizmet veren herkesin sahte dişçi tanımına girdiğini kaydeden Adana Diş Hekimleri Odası Başkanı Dt. Fatih Güler, Türkiye'de diş hekimi görevini yürütmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartının bulunduğunu hatırlattı. Suriye'de diş hekimi olarak mezun olmuş olsa bile, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmadığı sürece ülke sınırları içinde diş hekimliği mesleğini icra edemeyeceğini, denklik ve çalışma ruhsatı alamayacağını belirten Güler, "Bizim yönetmeliklerimize göre bir muayenehanenin açılabilmesi için sağlık müdürlüğü ekiplerince denetlenip, belli standartlara sahip olduğu kontrol edildikten sonra açılış ruhsatı alabilmektedir. Bu konuda İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri gerekli denetimleri yapıyor" dedi.

TABELA STANDARTLARI ODAYA BAĞLIVatandaşların sahte dişçileri anlamaları noktasında ipuçları veren Dt. Güler, diplomadaki fotoğraf ile kendisine müdahale eden kişinin aynı kişi olmadığını fark ettiklerinde mutlaka tedaviyi reddetmeleri gerektiğini vurguladı. Tabela standartlarının Diş Hekimleri Odası'na bağlı olduğunu dile getiren Güler, "Tabelaya baksınlar. Tabelada ismini yazamaz. Odanın izin belgesi gerekir. Hasta, girdiği yerde sadece 'diş hekimi' yazıyor, ismi yazmıyorsa o kişiden şüphe etsin. Diploma, çalışma ve uygunluk belgesi hastalarımız tarafından görülebilir yerlerdedir. Bu belgelerdeki isimleri kontrol edebilirler. Bunlara dikkat ederek tedavi talep etsinler. Aksi durumlarda hasta, İl Sağlık Müdürlüğü ve Diş Hekimleri Odası'na şikayetlerini bildirebilir" diye konuştu.

'ENFEKSİYON KAPMA İHTİMALİ VAR'Yetkisiz ve bilgisiz kişilerin hastaları çok ciddi komplikasyonlarla baş başa bıraktığının altını çizen Adana Diş Hekimleri Odası Başkanı Dt. Fatih Güler, şu örnekleri verdi:

"Kan sulandırıcı kullanan ya da şeker hastası olan kişiler için tedavi sürecini tıp hekimi ile yürütmek gerekir. Sahte dişçi bu gibi sistemik hastalıklarla ilgili bilgi sahibi değildir, planlamasını yapamaz. Hasta bu durumda kaptığı bir enfeksiyonla ya da kan sulandırıcı içiyorsa durdurulamayan kanama ile ölüme kadar giden bir riske girer. Sistemik hastalığa sahip kişilerin daha da dikkatli davranması lazım. Ayrıca hastaların enfeksiyon kapma ihtimali vardır. Covid-19'dan sonra hijyen, temizlik, dezenfeksiyonun çok ön plana çıktığı bir ortamda sorgusuz sualsiz yeterince yetkilenmemiş insanlara tedaviye gitmek maceraya atılmaktır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı