Antiocheia Ad Cragum Antik Kenti'nde yeni mozaikler bulundu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki Antiocheia Ad Cragum Antik Kenti'nde 2005'ten beri 100 katılımcı ile yürütülen kazı çalışmalarında yeni mozaik alanlar bulundu.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Kazı Başkanı Prof. Dr. Michael Hoff, bulundukları alanın seramik atölyeleri olarak kullanıldığını, kireç ve tuğla gibi malzemelerin üretildiğini gördüklerini söyledi.

Kentin hamamının şehrin ihtiyaçlarını gidermek için bir sanayi kentine dönüştürüldüğünü gördüklerini aktaran Hoff, Erken Bizans Dönemi'ne ait yeni mozaiklerin bulunduğunu dile getirerek, "Bu senenin en önemli buluntularından bir tanesi, Latrina adı verilen tuvaletlerin zemine resmedilmiş mozaikleri" dedi.

Hoff, Latrina'nın sadece erkeklere ayrılan özel bir bölüm olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu tuvaletin tabanı mozaik kaplı. Burada antik dönemden, mitolojiden bazı sahneler resmedilmiş. Normalde buralar pis yerler oldukları için mitolojide kötü tehlikeli şeylerle bağdaştırılırlar. Buradaki Latrina'da ise yapılan mozaiklerde bu konularla dalga geçilmiş. Çalışmalarımızda iki sahne ele geçirdik. Birisi tam olarak duruyor ama diğeri biraz tahrip olmuş durumda. Narkissos mitolojide çok yakışıklı ve beğenilen birisi olmasına rağmen bu mozaiğimizde o kadar yakışıklı tasvir edilmemiş. Karga burunlu, göbekli, yani çirkin diyebileceğimiz bir figüre sahip. Buradaki halkın tuvaletteyken bunlarla eğlendiğini, onlarla dalga geçtiğini anlamamızı sağlıyor. Bu yönüyle de nadir bulunan mozaiklerden birisidir. Narkissos figürünü gerçek bir figürün alaycı bir biçimde yaklaşılarak, çirkinleştirilerek resmedilmesi karikatüristlerin olduğunu gösteriyor."

Kaynak: AA