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Antimikrobiyal ve antiviral maske üretimi son aşamada

Eskişehir Sanayi Odası iştiraki ESABİGEM A.Ş., üniversite öğretim üyelerinin Sars virüsüne karşı geliştirdiği teknolojinin patent ve araştırmalarını raftan indirerek ticarileşmesi için çalışmalar başlattı.

Antimikrobiyal ve antiviral maske üretimi son aşamada
02.06.2020 10:49 | Son Güncelleme: 02.06.2020 10:52

Eskişehir Sanayi Odası iştiraki ESABİGEM A.Ş., üniversite öğretim üyelerinin Sars virüsüne karşı geliştirdiği teknolojinin patent ve araştırmalarını raftan indirerek ticarileşmesi için çalışmalar başlattı.

Sanayi-Üniversite baş başa verdi nanoteknolojik antimikrobiyal kumaştan maske, önlük ve benzeri ürünlerin üretimi için önemli bir adım attı. Nanotech firması ve ESABİGEM ortak girişimi ile başlayacak üretim Covit-19'a karşı kullanılacak.

Yaşanan küresel salgının tüm ezberleri bozduğunu ve etkisini azaltacak çalışmaların hızlandığını belirten Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Süreçte en çok etkilenen sanayi sektöründe çarkların mutlaka dönmesi gerekiyor. Çünkü üretim yaşamsal devamlığımız için gerekli. Bu noktada yeni teknolojilerin salgınla mücadele de kullanılması da şart. Bizde tam olarak bunu yaptık. Üniversitemizdeki bilimsel veriyi hocalarımızla birlikte üretime kazandırıyoruz. Covit-19 karşı önemli bir aşama kaydedeceğiz." dedi.

İleri teknolojik ürün

Salgınla birlikte araştırmaya girdiklerini, özellikle üniversitelerdeki bilimsel bilginin hayata dahil edilmesi için harekete geçtiklerini belirten Kesikbaş, "Antimikrobiyal kavramı son günlerde çokça kullanılmakta ve bu alanda çalışmalar gerçekleştirilmekte. Biz de 'üniversitelerimiz ve Ar-Ge şirketlerimizle ne yapabilirizi' sorguladık. Yaptığımız çalışmalar sonrası koruyucu nitelikte, nanoteknolojik antimikrobiyal özelliklere sahip ürünlerin gerekliliği ortaya çıktı. Salgın ile üretimine başladığımız maskeleri ileri teknoloji içeren ürünler haline getireceğiz. Bir tekstil ürünü olan maskelerde veya benzeri yüzeylerde tutunan organizmaların önüne geçen üretime başlayacağız." diye konuştu.

Ar-Ge ile gelen sonuç

Üretimi gerçekleştirilen ileri teknoloji ve yüksek koruyucu özelliği bulunan malzemenin çalışmalarına uzun süre önce başlandığını belirten Nanotech Şirket Müdürü ve Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın Doğan ise, geliştirilen ürünün yoğun bir ar-ge süreci ile oluşturulduğunun altını çizdi. Ar-Ge'nin yanı sıra ürünün patentli de olduğunu ifade eden Doğan süreç konusunda bilgi vererek şöyle devam etti;

"Teknoparkta yer alan Nanotech firmamızda Prof. Dr. Savaş Koparal, Prof. Dr. Mustafa Üreyen ve diğer araştırmacıların oluşturduğumuz ekip ile Sanayi Bakanlığımız tarafından 2007-2009 arasında desteklenen Santez Projeleri sonucunda; 'hava sterilizasyon' ve 'antimikrobiyal tekstil' alanında iki özgün çalışma çıkardık ve bunlar patentlendi. Sonrasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Nüsret Köse'nin katkıları ile antimikrobiyal nitelikli biyo-malzemeler, tıbbi alana taşınmıştır. Bu alanda alınan TÜBİTAK projesi ile ortopedi alanında çok önemli ürünler geliştirildi. İlerleyen süreçte yüksek sıcaklık dayanımlı fotokatalitik titanyum oksit, geliştirilen kompozisyon içeresine dahil edilerek uygulandığı yüzeylere antimikrobiyal ve antiviral özellik kazandırıldı. Geliştirilmiş olan malzemenin uygulanmış olduğu seramik, tekstil ve boya gibi zeminde gümüş iyonlarının bakteriler üzerinde oluşturduğu enzimatik parçalama ve titanoksitin oluşturmuş olduğu süper oksidasyon sayesinde antimikrobiyal ve antiviral etki sağladığı belirlenmiş veya indikatörler sayesinde gösterilmiştir."

Mikroorganizmaları yok ediyor

Geliştirilen üründe söz konusu antimikrobiyal özellik gümüş içeren kalsiyum fosfat esaslı biyo-uyumlu malzemelerden sağlandığını vurgulayan Doğan, "Fotokatalitik titanyum oksitin yapı içerisinde bulunmasıyla da güneş ışığından gelen UV ışınımı ile sinerjik bir oluşum meydana getirilmekte ve böylece süper oksitlenmeye yol açarak mikroorganizmaların kısa zamanda "giderimi sağlamaktadır. Özetle, tekstil veya benzeri yüzeylerde tutunan mikro organizmalar veya nano yapılar, gümüş iyonları ve UV ışınımlar sayesinde giderilmektedirler." açıklamasını yaptı.

Hayırlı olsun

Nanotech katılımıyla, "TRcoating" adında sağlık alanında biyo-malzemeler konusuna odaklanmış yeni bir oluşum başlattıklarının da üzerinde duran Doğan, Nanotech ve TRcoating işbirliği içerisinde, Eskişehir Sanayi Odası ve ABİGEM öncülüğünde, Covid19 salgını ve giderimi konusunda hızlıdan çalışmalara odaklandıklarını ifade ederek, "Koruyucu nitelikte nanoteknolojik antimikrobiyal maske, önlük gibi ürünler üzerinde uygulamalar yaptık ve söz konusu ürünlerin üretimine başlayacağız. Üniversite sanayi işbirliğine örnek teşkil eden bu çalışma ile teknoparkımızda Ar-Ge'si yapılıp üretimine başlanılan ileri teknoloji ürünlerimiz, Sanayi Bakanlığımız, TÜBİTAK ve devamında Eskişehir Sanayi Odamız desteği ile sağlıklı bir toplum için pandeminin yayılmasını önleyecek nitelikte ürünler haline getirilmiştir. Ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz." dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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