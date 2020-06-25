Antikor Testleri Ortaya Koydu: Türkiye'de Bağışıklık Oranı Ne Kadar? Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada ülke genelinde rastgele seçilen 153,000 kişi üzerinde antikor testi yapılacağı ve ülkemizdeki tahmini bağışıklık düzeyinin analiz edileceği açıklanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada ülke genelinde rastgele seçilen 153,000 kişi üzerinde antikor testi yapılacağı ve ülkemizdeki tahmini bağışıklık düzeyinin analiz edileceği açıklanmıştı. Peki önemli bir kısmı tamamlanan testlerin sonuçları bizlere neler anlatıyor? İşte Türkiye'de bağışıklık oranı tahmini!

Türkiye'de Bağışıklık Oranı Belli Oldu mu?

Dün akşam saatlerinde 24 Haziran tarihine ait vaka tablosunu yayınlayan Fahrettin Koca, bunlara ek olarak bazı açıklamalarda bulundu.

"Toplumda bağışıklık gelişip gelişmediği konusunda 153.000 kişiyle araştırma yapıyoruz. 118.000 kişiden elde ettiğimiz sonuçlara göre, bağışıklık oranı binde 2,8. Bu, bağışıklık olmadığı anlamına geliyor. Antikor testlerinde de durum aynı. Sonuçlar tedbirleri vazgeçilmez kılıyor."

118,000 kişiden elde edilen sonuçlara göre ülkemizdeki bağışıklık oranı binde 2,8 dolaylarında ki bu da yüzde 0,28 anlamına geliyor. Eğer ülke bazında bir değerlendirme yapmamız gerekirse bu nüfusun neredeyse çok çok küçük bir kısmının bağışıklık sahibi olduğu anlamına geliyor. Yani nüfusun neredeyse tamamı halen hastalıkla enfekte olmamış durumda.

Bu da bizlere sürdürülen yasakların ve önlemlerin devam ettirilmesi gerektiğini işaret ediyor. Peki siz açıklanan bu oranlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce gerçekte bağışıklık oranı ne kadar olabilir? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.