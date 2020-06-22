HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Antikor testiyle vücudun virüse karşı oluşturduğu bağışıklık test ediliyor

Medicana Avcılar Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Murat Sarıtemur, antikor testinin, enfeksiyona neden olan bakteriyi ya da virüsü test etmediğini belirterek, "Antikor testiyle vücudun bakteriye ya da virüse karşı oluşturduğu bağışıklık test edilir.

Antikor testiyle vücudun virüse karşı oluşturduğu bağışıklık test ediliyor
22.06.2020 14:15 | Son Güncelleme: 22.06.2020 14:15

Medicana Avcılar Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Murat Sarıtemur, antikor testinin, enfeksiyona neden olan bakteriyi ya da virüsü test etmediğini belirterek, "Antikor testiyle vücudun bakteriye ya da virüse karşı oluşturduğu bağışıklık test edilir. Vücudun Kovid-19'a karşı oluşturduğu antikorlar ile gribe karşı oluşturduğu antikorlar birbirinden farklıdır. Bu nedenle her hastalık için o hastalığa özel antikor testi yapılır." ifadelerini kullandı.

Medicana'dan yapılan açıklamada, antikorun; vücutta geçirilen bir enfeksiyona karşı vücudun savunma amacıyla ürettiği, kanda bulunan maddeler olduğu, hastalık geçirilmeden de aşı yoluyla vücutta antikor üretilebildiği ve bu şekilde vücudun hastalığa karşı bağışıklığının sağlanmış olduğu belirtildi.

Antikor testinin, "kandan örnek alınarak kanda antikor varlığının belirlendiği" testin adı olduğu hatırlatılan açıklamada, "Hangi hastalık için araştırma yapılıyorsa o hastalığa karşı üretilen antikor test edilir. Örneğin bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığı geçirip geçirmediği yapılan antikor testiyle anlaşılabilir. Kişinin kanında Kovid-19 hastalığına karşı antikor bulunursa, yani test pozitif çıkarsa bu kişi hastalığı geçirmiş ya da geçiriyor denilebilir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medicana Avcılar Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Murat Sarıtemur, antikor testinin, kişinin bir hastalığı geçirip geçirmediğini anlamak amacıyla kan örneği alınarak yapıldığını ve kişinin hastalığa karşı ürettiği antikorların kanda olup olmadığının test edildiğini bildirdi.

Sarıtemur, antikor testinin aynı zamanda seroloji testi olarak da adlandırıldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Antikor testi, enfeksiyona neden olan bakteriyi ya da virüsü test etmez. Antikor testiyle vücudun bakteriye ya da virüse karşı oluşturduğu bağışıklık test edilir. Her hastalığın antikor testi farklıdır. Örneğin, vücudun Kovid-19'a karşı oluşturduğu antikorlar ile gribe karşı oluşturduğu antikorlar birbirinden farklıdır. Bu nedenle her hastalık için o hastalığa özel antikor testi yapılır. Hastalığın erken evresinde ortaya çıkan antikorlarla ileri evrede oluşan antikorlar farklıdır. Antikor testi, sadece hastalığın o sırada geçirilmekte olduğunu belirlemek için yapılabildiği gibi, daha önce geçirilmiş bir enfeksiyonu belirlemek amacıyla da kullanılabilir."

Antikor testinin başlıca yapılma nedeninin, kişinin bir enfeksiyonu geçirip geçirmediğini belirlemek olduğunu vurgulayan Sarıtemur, özellikle kişinin hastalık belirtisi vermediği durumlarda kandan alınan örnekle hastalığın o sırada geçirilip geçirilmediğinin belirlenebildiğini aktardı.

"Kanında Kovid-19'a karşı antikor bulunan kişilerin tespiti mümkündür"

Doç. Dr. Murat Sarıtemur, kanda rastlanan antikorlarla kişinin semptomsuz geçirdiği hastalığın tespit edilebildiğini belirterek, devamla şu değerlendirmelerde bulundu:

"Örneğin, Kovid-19 pandemisi sürecinde belirti göstermeyen ancak kanında Kovid-19'a karşı antikor bulunan kişilerin tespiti mümkündür. Böylece hastalık tanısının konulmasında fayda sağlanır. Kimi durumlarda antikorun yalnızca varlığı değil, miktarı da ölçülebilir. Antikor düzeyinin ölçüldüğü testlerde vücudun bağışıklığının tam olarak gelişip gelişmediği anlaşılabilir. Ancak antikor testleri, genellikle yalnızca hastalığın varlığının tespit edilmesi amacıyla kullanılır. Antikor testi gerekli görülen her durumda yapılabilir.

Vücudun hastalığa karşı bir antikor oluşturması yaklaşık 4 hafta sürebilir. Bu nedenle bazı durumlarda negatif çıkan antikor testinin bir süre sonra tekrar edilmesi gerekebilir. Hastalığa karşı ilk aşamada üretilen antikorlara 'immünoglobülin M (IgM)' denir. Hastalık ilerledikçe immünoglobülin G (IgG) antikorları ortaya çıkar. Yalnızca hastalığın varlığını belirlenmek isteniyorsa IgM antikorları ölçülür. Hastalığın daha önceden geçirilmiş olup olmadığını anlamak için ise hem IgM hem de IgG antikorları test edilir."

"Hastalık geçirmemiş kişilerin antikor testinin sonucu negatiftir"

Medicana Avcılar Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Sarıtemur, antikor testinin negatif ya da pozitif şekilde iki sonucunun olabildiğini ve hastalık geçirmemiş kişilerin antikor testi sonucunun negatif olduğunu, negatif test sonucunun, kişinin bu hastalığı geçirmediği anlamına geldiğini aktardı.

Sarıtemur, şunları kaydetti:

"Ancak hastalığın başlangıcında ve erken evrede testin negatif çıkma olasılığı vardır. Çünkü henüz vücutta antikorlar oluşmaya başlamamıştır. Bu nedenle hastalık seyri değerlendirilerek birkaç hafta sonra antikor testi tekrar edilebilir. Hastalığı geçirmiş ya da geçirmekte olan kişilerde ise antikor test sonucu pozitiftir. Pozitif test sonucu iki türlü değerlendirilebilir. IgM pozitif ya da IgG pozitif. IgM pozitif ancak IgG negatif ise enfeksiyon başlamış ancak henüz ilerlememiştir. IgM ve IgG pozitif ise hastalık geçirilmekte ve bağışıklık gelişmeye başlamıştır. IgM negatif ve IgG pozitif sonuçları ise, enfeksiyonun daha önceden geçirilmiş olduğu anlamına gelir.

Her hastalık için IgM ve IgG ortaya çıkma süreleri ve kanda bulunma süreleri farklıdır. Örneğin, Kovid-19 hastalığında IgM ve IgG antikorları kanda hemen hemen aynı sürede ortaya çıkar. Yalnızca IgM varlığı ölçülmesi yeterli olabildiği gibi, IgG varlığı da kimi durumlarda değerlendirilebilir. Negatif sonuçlar normal olarak değerlendirilir. Antikor testi sonucu pozitif olduğunda diğer bulgu ve tanı yöntemleriyle birlikte uzman hekim tarafından hastalık tanısı konularak uygun tedaviye başlanır."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar Ekonomi
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar
İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz Ekonomi
İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz
Son Dakika: Diyanet, kurban vekalet ücretlerini belirledi Ekonomi
Son Dakika: Diyanet, kurban vekalet ücretlerini belirledi
Haziran enflasyonu yüzde 0,50 gelirse en düşük emekli maaşı 2000 öncesi SSK'lılarda 2.219 TL'ye yükselecek Ekonomi
Haziran enflasyonu yüzde 0,50 gelirse en düşük emekli maaşı 2000 öncesi SSK'lılarda 2.219 TL'ye yükselecek
Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir Ekonomi
Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 385,3 liradan işlem görüyor Ekonomi
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 385,3 liradan işlem görüyor
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
Son dakika: Bursalı selzedelerin zararının karşılanması için 1 milyon liralık kaynak ayrıldı
Son dakika: Bursalı selzedelerin zararının karşılanması için 1 milyon liralık kaynak ayrıldı
Kurbanlık deve fiyatı, 12 bin liradan başlıyor
Kurbanlık deve fiyatı, 12 bin liradan başlıyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar 6,84'ten işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar 6,84'ten işlem görüyor
Ormandan topladıkları mantar ek gelirleri oldu! Günlük 4.500 TL kazanç sağlıyorlar
Ormandan topladıkları mantar ek gelirleri oldu! Günlük 4.500 TL kazanç sağlıyorlar
Yargıtay'dan emsal karar! Şirket belgelerinin fotokopisini çeken teknisyen işinden oldu
Yargıtay'dan emsal karar! Şirket belgelerinin fotokopisini çeken teknisyen işinden oldu
Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip
Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu
Bursa'da masaj ve müzikle yetiştirilen wagyu cinsi sığır etinin kilosu 7 bin lira
Bursa'da masaj ve müzikle yetiştirilen wagyu cinsi sığır etinin kilosu 7 bin lira
Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak
Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak
Tatilciler koronavirüs nedeniyle VIP yatları tercih ediyor
Tatilciler koronavirüs nedeniyle VIP yatları tercih ediyor
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
İŞKUR'dan sahte web sitelerine karşı uyarı: İtibar etmeyin
İŞKUR'dan sahte web sitelerine karşı uyarı: İtibar etmeyin
Yargıtay'dan emsal karar: Senedin geçerli olması için imza yeterli
Yargıtay'dan emsal karar: Senedin geçerli olması için imza yeterli
Koronavirüsün iş kazası sayılması için ilk dava açıldı, kazanılırsa çalışanlar tazminat alabilecek
Koronavirüsün iş kazası sayılması için ilk dava açıldı, kazanılırsa çalışanlar tazminat alabilecek
İtalya'da görüp Türkiye'de bal sirkesi üretmeye başladı, litresini 120 liradan satıyor
İtalya'da görüp Türkiye'de bal sirkesi üretmeye başladı, litresini 120 liradan satıyor
Merkez Bankası, vatandaşın kredi talebinin karşılanması için bankalara esneklik getirdi
Merkez Bankası, vatandaşın kredi talebinin karşılanması için bankalara esneklik getirdi
İrlanda hava yolu şirketi Aer Lingus, koronavirüs nedeniyle 500 kişiyi işten çıkaracak
İrlanda hava yolu şirketi Aer Lingus, koronavirüs nedeniyle 500 kişiyi işten çıkaracak
Emekliliği yakın olanlar Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne dahil edilmeyecek
Emekliliği yakın olanlar Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne dahil edilmeyecek
Apple, ABD'deki 4 eyalette mağazalarını yeniden kapatıyor
Apple, ABD'deki 4 eyalette mağazalarını yeniden kapatıyor
Moody's koronavirüsün darbe vurduğu ABD'nin kredi notunu açıkladı
Moody's koronavirüsün darbe vurduğu ABD'nin kredi notunu açıkladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mehmet Özhaseki Binali Yıldırım
Magazin Alişan Mustafa Ceceli Kerimcan Durmaz İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ozan Tufan Sergen Yalçın Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Sel Ateş Bursa Gaziantep
Şu an buradasınız: Antikor testiyle vücudun virüse karşı oluşturduğu bağışıklık test ediliyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.6.2020 14:18:56. #1.14#
title