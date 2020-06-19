"Antikor testi ile Covid-19 bağışıklığınızı öğrenebilirsiniz"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Antikor testi ile Covid-19 bağışıklığınızı öğrenebilirsiniz"

Klinik Biyokimya Uzmanı, Uzm. Dr. Selda Can Arkaya, içinde bulunduğumuz yeni normal döneminde insanların Covid-19'a yakalanma endişesinin yanında "Acaba ben Covid-19 atlattım mı? Bağışıklığım ne durumda?

19.06.2020 12:52 | Son Güncelleme: 19.06.2020 12:55

Klinik Biyokimya Uzmanı, Uzm. Dr. Selda Can Arkaya, içinde bulunduğumuz yeni normal döneminde insanların Covid-19'a yakalanma endişesinin yanında "Acaba ben Covid-19 atlattım mı? Bağışıklığım ne durumda?" gibi endişeler taşımaya başladıklarını söyleyerek, yaptıracakları Antikor Testi ile bu sorularına yanıt bulabileceklerini belirtti.

Medicana Çamlıca Hastanesi Merkez Laboratuvar Sorumlusu, Klinik Biyokimya Uzmanı, Uzm. Dr. Selda Can Arkaya Covid-19 Antikor Testi ile kişiye hastalığı geçirip geçirmediğini yüzde 99 güvenilirlikle söyleyebildiklerini belirterek, "Global olarak Bağışıklık Pasaportu olarak adlandırılmaya başlayan Covid-19 Antikor Testi için bireysel olarak bize başvuran hastalarımızın yanı sıra normal hayata dönüş için hazırlık yapan bankalar, büyük fabrikalar, sanayi kuruluşları gibi çok fazla sayıda insan çalıştıran kurumlarda bu testin sonucuna göre planlama yapmak istiyorlar" dedi ve konu hakkında bilgi verdi.

Antikor nedir?

UZM. DR. SELDA CAN ARKAYA ŞUNLARI SÖYLEDİ:

"Temel olarak hangi virüs olursa olsun vücuda girdiğinde kendini bir hücreye bağlar ve burada kendini kopyalayıp çoğalmaya başlar. Bir şeylerin yanlış gitmeye başladığını fark eden hücre sorun sinyali göndermeye başlar ve bu sinyalle birlikte vücut virüse karşı bağışıklık sistemini çalıştırmaya başlar. Bu aşamada insan ve hayvan gibi çok hücreli organizmaların bağışıklık sistemleri kendilerine ait olmayan organik yapılara karşı glikoprotein yapıda bileşikler üretirler. Bu bileşikler "antikor" olarak adlandırılır. Bağışıklık sistemimiz bu antikorlar sayesinde virüs, bakteri vb. yabancı mikroorganizmaları tanır ve zarar verici etkilerine karşı vücudumuzun sağlığını korur. Kişilerin vücut kan ve dokularında bulunan antikorları tıbbi tahlil laboratuvarlarında tespit ederek tanı ve takiplerinde yaygın olarak kullanırız.

COVİD-19 ANTİKOR TESTİ NEDİR? VE KİMLER YAPTIRABİLİR?

Pek çok hastalıkta olduğu gibi artık Covid-19 geçirip geçirmediğimizi kanda bakılacak Antikor Testi ile tespit edebiliyoruz. Şu an bu testi isteyen herkes yaptırabilir. Bunun için damardan alınacak bir tüp kan örneği yeterli oluyor. Testin yüzde 99 güvenilirlikte sonucu hastaya kısa sürede bu hastalığı geçirip geçirmediği hakkında bilgi sahibi olmasını sağlıyor.

Antikor testi için önemli bir noktayı belirtmek isterim. Bu test bir antijen testi değildir. Antijen testi kişinin aktif hastalığını, akut enfeksiyonunun varlığını tanımlayan testtir. Antikor testi ise kişinin daha önce enfeksiyon geçirip geçirmediğini ve aynı zamanda virüse karşı bağışıklık kazanıp kazanmadığını bize söyler.

Virüs ile karşılaşmış, hastalık belirtileri göstermiş kişilerin bu belirtilerden ortalama 14 gün kadar sonra test yaptırması öneriyoruz. Fakat hastalığı asemptomatik yani bulgu vermeden geçirmiş kişilerin bu testi yaptırması daha değerli. Çünkü Covid-19 hastalığını toplumda belirtisiz geçirenlerin belirti vererek geçiren ve tedavi olanlara oranla fazla olduğu herkes tarafından biliniyor.

Bir diğer yandan Antikor Testi ile kişi, Covid-19 tedavisinde uygun koşullarda sevdikleri ya da ağır tablo gösteren hastalar için plazma bağışçısı olup olamayacaklarını öğrenebiliyorlar. Normalleşme sürecinde Covid-19 pandemisinde hastalığı geçirip geçirmediğimizi öğrenmek, kendinize ve sevdiklerinize karşı bu süreçte hangi düzeyde ne gibi korunma önlemleri almanız gerektiği açısından çok fayda sağlayacağını biliyoruz."

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede 'Katil başkan' sloganları ile protesto edildi Haber
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede "Katil başkan" sloganları ile protesto edildi
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor Haber
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı Haber
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak Haber
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi Haber
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi
Türkiye'nin ürettiği milli solunum cihazları Brezilya'da kullanılmaya başlandı Haber
Türkiye'nin ürettiği milli solunum cihazları Brezilya'da kullanılmaya başlandı
İki çocuğu inşaata götüren sapık, iğrenç emeline ulaşamadan yakalandı
İki çocuğu inşaata götüren sapık, iğrenç emeline ulaşamadan yakalandı
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı verdi
Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı verdi
Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı
Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
Abdulkadir Selvi: Erdoğan, bu aşamada kabine değişikliğini düşünmüyor
Abdulkadir Selvi: Erdoğan, bu aşamada kabine değişikliğini düşünmüyor
Elazığ'da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü
Elazığ'da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü
Eşiyle tartıştıktan sonra ölmek için her yolu deneyen adam hayatta kaldı
Eşiyle tartıştıktan sonra ölmek için her yolu deneyen adam hayatta kaldı
Altının kilogramı 379 bin 500 liraya geriledi
Altının kilogramı 379 bin 500 liraya geriledi
Ankara'da LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma ücretsiz
Ankara'da LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma ücretsiz
UEFA, koronavirüs salgını nedeniyle Finansal Fair-Play değerlendirmelerini bir yıl erteledi
UEFA, koronavirüs salgını nedeniyle Finansal Fair-Play değerlendirmelerini bir yıl erteledi
Kasığında yırtık tespit edilen Nwakaeme en az 1 ay forma giyemeyecek
Kasığında yırtık tespit edilen Nwakaeme en az 1 ay forma giyemeyecek
Merkez Bankası'nın altın rezervleri yıl sonuna göre yüzde 50 arttı
Merkez Bankası'nın altın rezervleri yıl sonuna göre yüzde 50 arttı
Evinde plastik şeritlerden çanta üretip 6 ülkeye satıyor
Evinde plastik şeritlerden çanta üretip 6 ülkeye satıyor
Listeye Tekirdağ, Çorum ve Tokat'ın da eklenmesiyle maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 51'e yükseldi
Listeye Tekirdağ, Çorum ve Tokat'ın da eklenmesiyle maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 51'e...
Fernando Muslera, 4 yıl daha Galatasaray forması giyebilir
Fernando Muslera, 4 yıl daha Galatasaray forması giyebilir
Vedat Milor'un gençlik fotoğrafındaki karın kasları herkesi şaşkına çevirdi
Vedat Milor'un gençlik fotoğrafındaki karın kasları herkesi şaşkına çevirdi
Ekonomiye ilişkin 'torba teklif' Meclis'te kabul edildi! Kredi kartı sözleşmeleri artık elektronik ortamda yapılabilecek
Ekonomiye ilişkin "torba teklif" Meclis'te kabul edildi! Kredi kartı sözleşmeleri artık elektronik ortamda...
Merve'nin katiline 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi
Merve'nin katiline 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi
Hindistan'da 1 kişiyi öldürüp, 249 kişiyi yaralayan alkolik maymuna ömür boyu hapis cezası
Hindistan'da 1 kişiyi öldürüp, 249 kişiyi yaralayan alkolik maymuna ömür boyu hapis cezası
Kocaeli'nin İstanbul sınırındaki ilçelerinde vaka sayıları arttı
Kocaeli'nin İstanbul sınırındaki ilçelerinde vaka sayıları arttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Emre Kınay Sezen Aksu Seda Sayan İbrahim Tatlıses
Spor Nihat Özdemir Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Tahir Karapınar
Daha Fazla Lgs Kadın Bursa Ankara
Şu an buradasınız: "Antikor testi ile Covid-19 bağışıklığınızı öğrenebilirsiniz" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 12:56:01. #1.14#
title