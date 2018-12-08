Antikkapı'nın Şefleri Tecrübelerini Paylaştı

Şehrin Mutfağı Antikkapı'nın aşçıbaşıları, İzmit Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencilerine yönelik söyleşiye katıldı. Okulun 'Kariyer Günleri'' kapsamında düzenlediği söyleşide Türkiye'de yeme içme sektörünün gelişimi ve sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye işgücü konuları konuşuldu. Antikkapı'nın deneyimli şefleri Recep Arslan, Yüksel Akdeniz ve Yakup Kayhan söyleşiye katılım sağladı. Öğrenciler, şefleri ilgiyle takip etti.

KENDİNİZİ DEVAMLI GELİŞTİRİN

''Kariyer Günleri'' kapsamında okulu ziyaret eden şefler, okulun Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Bölümü'nü okuyan öğrencilere yemekler hakkında bilgilendirmede bulunarak, "İnsanları ve ülkeleri tanımanın en önemli yolu o ülkelerin yemek kültürleridir. Kendi ülkenizin yemek kültürünün yanı sıra farklı ülkelerin yemek kültürlerini de öğrenmeye gayret edin. Kendinizi devamlı geliştirin, yaratıcı ve yenilikçi olun. Tekrar tekrar denemekten yılmayın" diyerek tecrübelerini paylaştı.?