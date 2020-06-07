Antikkapı, misafirlerini yeni düzenle ağırlıyor
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Antikkapı, misafirlerini yeni düzenle ağırlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Antikkapı, 1 Haziran'da hayata geçirilen yeni normalleşme planı kapsamında kendi işlettiği sosyal tesisleri alınan önlemlerle hizmete açtı.

Antikkapı, misafirlerini yeni düzenle ağırlıyor
07.06.2020 11:18 | Son Güncelleme: 07.06.2020 11:21

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Antikkapı, 1 Haziran'da hayata geçirilen yeni normalleşme planı kapsamında kendi işlettiği sosyal tesisleri alınan önlemlerle hizmete açtı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Antikkapı A.Ş, korona virüs salgını sürecinde 1 Haziran'da hayata geçirilen normalleşme planı kapsamında kendi işlettiği sosyal tesisleri yeniden hizmete açtı. Hijyen kurallarının sıkı şekilde uygulandığı Maide Kafe ve Restoran ile Antik Köfte Şubeleri'nde masalar sosyal mesafe ve oturma düzeni kurallarına uygun şekilde düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi'nin Sekapark 2. etap içerisinde yer alan Maide Kafe ve Restoranında alınan önlemlerin ve yapılan düzenlemelerin ardından misafirlerini ağırlamaya başladı. Masaların sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde düzenlendiği sosyal tesis içerisinde misafirler için sosyal mesafe uyarı levhaları konuldu. Tesis girişinde bulunan hijyen standıyla misafirlerin ellerini dezenfekte ederek içeriye girmesi sağlanıyor. Misafirlerin el dezenfektanını kullanıp içeri girmesi de zorunlu hale getirildi.

Yeni kurallar gereği mesai öncesi ve belirli aralıklarla her personelin ateşi ölçülürken gelen misafirlerinde içeriye girerken ateşlerine bakılıyor. Maske ve siperlik takan personeller servis esnasında mesafe kurallarını koruyarak servislerini gerçekleştiriyor. Tuzluk, biberlik ve diğer servis ürünlerinin tek kullanımlık paketler şeklinde verilmeye başlandığı restoranda; metal çatal, bıçak, kaşık ve tabak gibi ürünler de 80 derecede yıkanarak servis alanında misafirlere veriliyor.

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Antikkapı'nın markası olan Antik Köfte'nin şubeleri de yeni normalleşme süreci kapsamında misafirlerini ağırlamaya başladı. Korona virüs salgını kapsamında geçici süre kapanan şubeler, yeniden hizmete açıldı. Şubelere girişte başlayan önlemler masaya geçilene kadar devam ediyor. Titizlikle uygulanan önlemler kapsamında girişte dezenfekte üniteleri yer alıyor. Masalar da sosyal mesafe kurallarına uygun olarak 1.5 metre aralıklı düzenlendi. Vatandaşlara restoran ve şubeler içinde gezerken maske takmak zorunluluğu getirildi. Tesislerde personeller ile aşçılar, maske ve siperlikle çalışıyor. Personeller ayrıca servis esnasında mesafe kurallarını koruyarak hizmet veriyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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