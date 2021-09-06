Antikanserojen içeren amarant bitkisinin hasadı başladı
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Antikanserojen içeren amarant bitkisinin hasadı başladı

Antikanserojen içeren amarant bitkisinin hasadı başladı
Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer - Haberler | Güncel

AFYONKARAHİSAR'da yüksek düzeyde antikanserojen özelliğiyle bilinen, gıda ve kozmetik sanayinde de kullanılan 'amarant' bitkisinin hasadı başladı.

AFYONKARAHİSAR'da yüksek düzeyde antikanserojen özelliğiyle bilinen, gıda ve kozmetik sanayinde de kullanılan 'amarant' bitkisinin hasadı başladı. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, "Amarant, bilinen en önemli antikanserojen maddelerden olan skualen maddesini yüksek oranda içermektedir. Bu özelliğiyle de çok çok önemli" dedi.

Afyonkarahisar'da amarant bitkisinin ilk deneme ekimi Sinanpaşa ilçesi Balmahmut köyünde yapıldı. Cengiz Aşkın'ın yaklaşık 300 dönümlük araziye ektiği bitkinin hasadı biçerdöverle yapıldı. Bitkinin tohumlarından arta kalan yapraklar çay olarak tüketilirken, sapları ise hayvan küspesi olarak değerlendiriliyor. Ürünün hasadına katılan Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, bitkide antikanserojen olan 'skualen' maddesinin yüksek düzeyde olduğunu söyledi. Prof. Dr. Okumuş, "Amarant, bilinen en önemli antikanserojen maddelerden olan skualen maddesini yüksek oranda içermektedir. Köpek balığı yağı yüzde 1 oranında, amarant yüzde 8 oranında skualen içeriyor. Bu özelliğiyle de çok çok önemli" dedi.

'İNSÜLİN MİKTARINI DİREKT 100 PROMİL DÜŞÜRDÜ'Cengiz Aşkın da şeker hastalığı başta olmak üzere bitkinin birçok hastalığa iyi geldiğini belirterek, "3 senedir Amarant denemeleri yapıldı. Bu sene de 300 dönüm araziye amarantımızı ektik. 17 Nisan'da amarantımızı ektik, şu an hasadımızı alıyoruz. Gerçekten önemli bir bitki. Yemekte kullanılıyor, ilaç sanayi, kozmetik sanayinde kullanılıyor. Sofralarımızda artık amarantımızı göreceğiz. Çayı çok güzel zayıflatıyor; inanılmaz etkili, bunun hatta denemeleri yapıldı. Hatta şeker hastaları 2 bardak içtiği zaman insülin miktarını direkt 100 promil düşürdüğünü gördük, hiç ilaç kullanmadan. 10 güne kadar çalışmaları, analizleri çıkacak. Analizlerinden aldığımız sonuçlarla da bunları artık bir ürün haline getireceğiz" diye konuştu.'YAĞLARINI YAPIP KULLANIMA SUNACAĞIZ'

Aşkın, yurt dışından gelen amarant bitkisinin Türkiye'de de satıldığını ancak fazla bulunamadığını belirterek "Yurt dışından artık almamıza gerek yok. Bazı marketlerde bunun satışı var ama hep bunu yurt dışından alıyoruz. Kozmetik sanayi, hep doğadan gelen bitkilerden. Biz de tamamen amarantı ekleyip içinde glutensiz ve özel kremlerin yapıldığı bir seri yapıp amarant bitkisinin yağlarını yapıp kullanıma sunacağız" dedi. Konuşmaların ardından tarlada amarant bitkisi için biçerdöverlerle hasat başladı.


Antikanserojen içeren amarant bitkisinin hasadı başladı
Antikanserojen içeren amarant bitkisinin hasadı başladı
Antikanserojen içeren amarant bitkisinin hasadı başladı
Antikanserojen içeren amarant bitkisinin hasadı başladı
Antikanserojen içeren amarant bitkisinin hasadı başladı
Antikanserojen içeren amarant bitkisinin hasadı başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer

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