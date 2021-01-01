Antikacıda gördü, 13 yılda 380 parçalık eski para biriktirdi
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Antikacıda gördü, 13 yılda 380 parçalık eski para biriktirdi

01.01.2021 08:23 | Son Güncelleme: 01.01.2021 08:26
Antikacıda gördü, 13 yılda 380 parçalık eski para biriktirdi

ANTALYA'da yaşayan İnanç Karakaya (29), 13 yıl önce girdiği bir antikacıda gördüğü eski madeni para ve banknotları toplamaya başladı.

ANTALYA'da yaşayan İnanç Karakaya (29), 13 yıl önce girdiği bir antikacıda gördüğü eski madeni para ve banknotları toplamaya başladı. Karakaya'nın 380 parçalık koleksiyonunda, Osmanlı İmparatorluğu'nun 1877 yılında bastırdığı 100 kuruş ile 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün fotoğrafının yer aldığı paralar da var.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan İnanç Karakaya, 13 yıl önce girdiği antikacıda gördüğü eski paralara ilgi duymaya başladı. Eski madeni ve banknot paraları 13 yıldır toplayan Karakaya, şu an 200 banknot ve 180 madeni paranın yer aldığı koleksiyon oluşturdu.

Karakaya'nın koleksiyonunda, 1877 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun bastırdığı kağıt 100 kuruş da bulunuyor. Bu para günümüzde 700 ila 1000 TL arasında alıcı buluyor.İSMET İNÖNÜ PARALARKarakaya'nın koleksiyonunda, 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün fotoğraflarının basılı olduğu banknot da var. İsmet İnönü'nün fotoğraflarının basılı olduğu 50 kuruş, 1, 2.5 ve 100 lira ise günümüzde 200 ila 650 TL arasında koleksiyonerler tarafından alınıyor.OSMANLI'NIN EN KIYMETLİ PARALARINDANİnanç Karakaya, Osmanlı'nın en değerli paralarından son dönem paralarına kadar koleksiyonunda bulunduğunu belirterek, "Koleksiyonu insanlara sevdirmek amacıyla yapıyorum. Şu an elimde Osmanlı'nın bastırdığı 100 kuruş (kayme) var. Bu para Osmanlı'nın en değerli paralarından biri. 100 kuruş, 1877 yılında Osmanlı'nın kendi kağıdına bastırdığı para" dedi.Yabancı para koleksiyonu yapmadığını söyleyen Karakaya, "Yabancı paralardan çok anlamadığımdan, ağırlığı kendi paralarımıza veriyorum. Elimde 200 kağıt, 180 madeni para var. En değerlileri 1877'nin Osmanlı parası var. Madeni paralar içerisinde ise 1924'ün 5 kuruşu, 1928'in 25 kuruşu bulunuyor. Bu paralar Cumhuriyet döneminin ilk paraları" diye konuştu.'ANTİKACIDA GÖRDÜĞÜM ESKİ PARALARLA BAŞLADIM'Para koleksiyonu yapmaya dershaneye gittiği dönemde girdiği bir antika dükkanında gördüğü eski paralarla başladığını dile getiren İnanç Karakaya, "O paralar o günün ekonomisini, o günkü tarihlerini öğrenme fırsatı veriyor. Topladığım bu paralarla sergi açmayı düşünüyorum" dedi.'HAZİNE OLARAK KALACAK'

Bugüne kadar koleksiyonu için 35-40 bin lira harcadığına dikkat çeken Karakaya, "Paraları satmayı düşünmüyorum, çocuklarıma ve yeğenlerime hazine olarak kalacak" dedi.


Antikacıda gördü, 13 yılda 380 parçalık eski para biriktirdi
Antikacıda gördü, 13 yılda 380 parçalık eski para biriktirdi
Antikacıda gördü, 13 yılda 380 parçalık eski para biriktirdi
Antikacıda gördü, 13 yılda 380 parçalık eski para biriktirdi
Antikacıda gördü, 13 yılda 380 parçalık eski para biriktirdi
Antikacıda gördü, 13 yılda 380 parçalık eski para biriktirdi
Antikacıda gördü, 13 yılda 380 parçalık eski para biriktirdi
Antikacıda gördü, 13 yılda 380 parçalık eski para biriktirdi
Antikacıda gördü, 13 yılda 380 parçalık eski para biriktirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN

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