Antika ve Nostalji Festivali
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı ve Antikacılar ve Sahaflar Derneği işbirliğiyle bu yıl beşincisi gerçekleştirilen "Antika ve Nostalji Festivali", 17 Mart tarihine kadar İstanbul Deniz Müzesi'nde meraklılarını bekliyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı ve Antikacılar ve Sahaflar Derneği işbirliğiyle bu yıl beşincisi gerçekleştirilen "Antika ve Nostalji Festivali", 17 Mart tarihine kadar İstanbul Deniz Müzesi'nde meraklılarını bekliyor.
Kaynak: Dunya.com