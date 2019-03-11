Antika ve Nostalji Festivali

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı ve Antikacılar ve Sahaflar Derneği işbirliğiyle bu yıl beşincisi gerçekleştirilen "Antika ve Nostalji Festivali", 17 Mart tarihine kadar İstanbul Deniz Müzesi'nde meraklılarını bekliyor.

Antika ve Nostalji Festivali

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı ve Antikacılar ve Sahaflar Derneği işbirliğiyle bu yıl beşincisi gerçekleştirilen "Antika ve Nostalji Festivali", 17 Mart tarihine kadar İstanbul Deniz Müzesi'nde meraklılarını bekliyor.

Kaynak: Dunya.com

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