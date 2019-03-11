İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı ve Antikacılar ve Sahaflar Derneği işbirliğiyle bu yıl beşincisi gerçekleştirilen "Antika ve Nostalji Festivali", 17 Mart tarihine kadar İstanbul Deniz Müzesi'nde meraklılarını bekliyor.