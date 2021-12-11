Antika pazarı aynı gün aynı yerde - Haberler
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Antika pazarı aynı gün aynı yerde

Antika pazarı aynı gün aynı yerde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından hayata geçirilen ve büyük beğeni toplayan Antika Pazarı, 12 Aralık Pazar günü yine antika satıcıları ile antika severlerin buluşmasına vesile olacak.

TALAS, KAYSERİ (İHA) - Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından hayata geçirilen ve büyük beğeni toplayan Antika Pazarı, 12 Aralık Pazar günü yine antika satıcıları ile antika severlerin buluşmasına vesile olacak. Birbirinden değerli antika ürünlerin sergilendiği pazarın vazgeçilmezi arasına giren Antika Mezatı da bu hafta tarihi Okutan Konağı'nda yapılacak.

Harman Mahallesinde bulunan Tarihi Okutan Konağı'nda saat 15.00'te başlayacak mezat bu hafta da yine tatlı rekabetlere sahne olacak. 'Harman Meydanında Tarihe Yolculuk' sloganıyla başlatılan ve her ayın 2. Pazar Günü Harman Mahallesi Meydanı'nda kurulan pazarda antika tarım aletlerinden sanatsal ürünlere, çeşitli koleksiyon parçalarından ev eşyalarına kadar birçok ürün satışa sunuluyor. - KAYSERİ

Antika pazarı aynı gün aynı yerde

Antika pazarı aynı gün aynı yerde

Antika pazarı aynı gün aynı yerde

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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