Antika Meraklıları Bu Pazara Akın Ediyor

Bursa'da yer alan İhsaniye Kapalı Pazaryeri'nde hizmet veren Nilüfer Antika Pazarı, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Nilüfer Antika Pazarı, antika meraklılarının buluşma noktası haline geldi. Bursa'da, Nilüfer Belediyesi, Bursa Antikacılar ve Antika Sevenler Derneği ile Bursa Sivil Toplum Derneği işbirliğinde her ayın üçüncü pazar günü İhsaniye Kapalı Pazaryeri'nde kurulan Nilüfer Antika Pazarı, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. İstanbul, İzmir, Ankara, Balıkesir, Konya, Kütahya ve Manisa gibi 20'nin üzerinde ilden yaklaşık 250 esnafın katıldığı pazarda, birbirinden özel parçalar görücüye çıkıyor. Türkiye'de üçüncü, Bursa'da da ilk olan Nilüfer Antika Pazarı, binlerce antikaya ev sahipliği yapıyor.

HER AYIN ÜÇÜNCÜ PAZAR GÜNÜ

Koleksiyonerlerin yoğun ilgi gösterdiği Nilüfer Antika Pazarı'nda eski eşya meraklıları da geçmişe ait olan değerlerin izlerini keşfe çıkıyor. Herkesin ilgisini çekecek parçaların yer aldığı Nilüfer Antika Pazarı'nda ağırlıklı olarak Osmanlı ve Cumhuriyet devirlerine ait eşyalar bulunuyor. Her ayın üçüncü pazar günü İhsaniye Kapalı Pazaryeri'nde konuklarını ağırlayan Nilüfer Antika Pazarı'na her geçen gün ilgi artarken, meraklıları çevre illerden de Bursa'ya geliyor. Hem vatandaşlar hem de pazarda tezgah açan antikacılar yoğunluktan ve eşyalara gösterilen ilgiden çok memnun olduklarını dile getirdi. Büyük ilgi gören Nilüfer Antika Pazarı, önümüzdeki ayın üçüncü pazar günü bayram tatiline denk geldiği için 1 hafta öne çekilerek 12 Ağustos'ta açılacak.

(İHA)