Antika Merakı Radyo Koleksiyoncusu Yaptı

MÜSLÜM ETGÜ - Şanlıurfa'da yaşayan antika meraklısı terzi Latif Genç, yaklaşık 38 yılda oluşturduğu eski radyo koleksiyonunun bir kısmını dükkanında sergiliyor.



Merkez Eyyübiye ilçesindeki tarihi bir handa 45 yıldır terzilik yapan 54 yaşındaki Genç, 1980 yılında yılında aldığı eski bir gaz lambasıyla birlikte antikaya merak duymaya başladı.



İlk radyosunu 38 yıl önce pazarda açık artırma usulüyle alan Latif Genç, geçen sürede çeşitli dönemlere ait 200'ü aşkın eski radyo satın aldı.



Bu radyoların bir kısmını iş yerinde sergileyen Genç'in terzi dükkanında kumaştan çok radyonun olması dikkati çekiyor.



Latif Genç, radyoların yanı sıra gaz lambası ve ütü gibi bazı antika ürünleri de dükkanında sergiliyor.



Terziliği severek yaptığını, çıraklığı döneminden itibaren de radyo toplamaya başladığını anlatan Latif Genç, şöyle devam etti:



"Radyo merakım sayesinde bir çok insanla tanıştım. Dükkanda 100'e yakın radyom var. Yer olmadığı için diğerlerini evimde saklıyorum. Yetkililer bana bir yer tahsis ederse, koleksiyonumdaki bütün parçaları yerli ve yabancı turistler için sergileyebilirim. Şimdiki yerimi pek kimse bilmiyor. Kendi imkanlarımla ancak bu kadar yapabiliyorum. Daha iyi bir yerde olursa daha çok insan gelip bunları görebilir. Şimdi terzi dükkanında çok iyi sergileme imkanım yok. Yaklaşık 200 radyom var. Eğer paramı bu radyolara bağlamayıp yatırım yapsam çoktan zengin olurdum. Kazandığım parayı hep radyolara verdim."



Genç, koleksiyonunda aralarında Amerikan, İtalyan, Fransız ve İngiliz üretimi lambalı ve transistörlü radyolar yer aldığını dile getirerek, çoğu ahşap kasalı ve farklı boyutlardaki bu radyoların bir kısmında pikap da bulunduğunu anlattı.



Vatandaşların koleksiyonuna ilgi gösterdiğini dile getiren Latif Genç, "İş yerinin önünden geçerken görüp, radyoları incelemeye gelenler oluyor. Bunun yanında telefonla arayarak bilgi alan, hatta başka şehirlerden gelip gezenler de var. Yurt dışından da gelenler, arayanlar oluyor." diye konuştu.



- "Radyo çoğalınca bir kısmını hediye ettim"



Koleksiyonundaki en yeni radyonun 1950 yılına ait olduğunu ifade eden Genç, zamanla eski radyoların tamirini de öğrendiğini belirtti.



Latif Genç, antika radyoya ilgisi olan üst düzey yetkililere de radyo hediye ettiğini vurgulayarak, "Yurt içinden ve yurt dışından temin ettiğim radyoları tamir ettikten sonra dükkanda sergiliyorum. Daha önceleri sadece topluyordum ama talep gelince ve elimde radyo çoğalınca bir kısmını hediye ettim. Hatta Suudi Arabistan'da üst düzey bir yetkiliye de radyo gönderdim. Gelen insanlar beni takdir ediyor. Hem terzilik hem de dikiş makinesi ve eski radyo tamiri yapıyorum. Bunları bir arada yapmak zor ama severek yapıyorum." şeklinde konuştu.