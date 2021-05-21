Antika merakı 43 yılda 40 binden fazla ürün toplattı
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Antika merakı 43 yılda 40 binden fazla ürün toplattı

İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - Haberler | Kültür Sanat

Antika merakı 43 yılda 40 binden fazla ürün toplattı Samsun'da 43 yıldır antika eşya toplayan bir kişi 40 binden fazla ürüne ulaştı.

Antika merakı 43 yılda 40 binden fazla ürün toplattı

SAMSUN - Samsun'da 43 yıldır antika eşya toplayan bir kişi 40 binden fazla ürüne ulaştı.

Samsun'un Asarcık ilçesinde ikamet eden ve 43 yıldır antika eşya toplayan 56 yaşındaki Cemil Benice'nin antika eşya tutkusu 3 depoyu doldurdu. Cemil Benice'nin antika eşya toplama merakı görenleri şaşkına çeviriyor. Elinde her türlü ürün bulunan ve bu ürünleri 2'si sanayide 1'i ise evinin yanında 3 depoya ancak sığdırabilen Cemil Benice'nin depoları adeta tarih kokuyor.

13 yaşından bu yana 43 yıldır antika eşya biriktirdiğini belirten Cemil Benice, " Şu an elimde 40 binden fazla çeşitli mal var. Osmanlı sandığından, Ermeni sandığına, kağnı tekerinden, kağnı arabalarına, kömürlü ütüden, lambalı radyoya, her türlü antika ürün elimde mevcut. Bu ürünleri duyanlar il içi ve il dışlarından ilçeye gelerek beni ziyaret ediyor. Depolarımda binlerce çeşit ürün dolu. Vatandaşların ilgi göstermesi beni mutlu ediyor. Antika ürünleri biriktirmeye devam ediyorum" dedi.

Antika merakı 43 yılda 40 binden fazla ürün toplattı
Antika merakı 43 yılda 40 binden fazla ürün toplattı
Antika merakı 43 yılda 40 binden fazla ürün toplattı
Antika merakı 43 yılda 40 binden fazla ürün toplattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay

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