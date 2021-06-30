ANTİK YUNAN DÖNEMİ HEYKELİ SATMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI
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ANTİK YUNAN DÖNEMİ HEYKELİ SATMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, Y.E. (56), Antik Yunan dönemi heykeli satmaya çalışırken yakalandı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, Y.E. (56), Antik Yunan dönemi heykeli satmaya çalışırken yakalandı. Heykelin 1,5 milyon TL değerinde olduğu belirtildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı Konaklı Jandarma Karakolu ekipleri, Antik Yunan dönemine ait olduğu değerlendirilen ve piyasa değeri 1,5 milyon TL olduğu öğrenilen tıp tanrısı Asklepios isimli heykeli, Y.E. adlı şüphelinin satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, yapılan fiziki takip sonucu şüpheli Y.E.'yi dün saat 19.00 sıralarında Konaklı Mahallesi'nde otomobiliyle ilerlerken yakalayıp, gözaltına aldı. Araçta yapılan aramalarda, satmaya çalıştığı heykel ele geçirilen şüpheli, işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü, daha sonra da adliyeye sevk edildi. Heykel müze müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

ANTİK YUNAN DÖNEMİ HEYKELİ SATMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI
ANTİK YUNAN DÖNEMİ HEYKELİ SATMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI
ANTİK YUNAN DÖNEMİ HEYKELİ SATMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI
ANTİK YUNAN DÖNEMİ HEYKELİ SATMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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