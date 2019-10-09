09.10.2019 15:43

Antik Yason Kilisesinin papaz evi yeniden inşa ediliyor

ORDU - Antik Yason efsanesinin geçtiği yer olan ve Ordu'nun Perşembe ilçesinde bulunan Yason Burnu'ndaki tarihi kilisenin yanında bulunan ve geçmişte papaz evi olarak kullanılan yapı restore ediliyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak çalışmayla 1. derece arkeolojik, 2.derece doğal sit alanı olarak bilinen ve Karadeniz sahil yolu boyunca üzerinde kilise bulunan tek yarımada olma özelliğini barındıran Yason Burnu'nun cazibesi artırılacak.

1869 yılında inşa edilen ve mübadele yıllarında burada yaşayan Rumların göç etmesiyle kaderine terk edilen kilise, 2004 yılında koruma altına alınarak restore edilmiş ve turizme açılmıştı. Yabancı turistler özellikle de Hristiyanlar için görülmesi gereken önemli bir mabet olan Yason Kilisesi'nin yanında bulunan ve papaz evi olarak kullandığı bilinen yapı Büyükşehir ekiplerince restore edilerek turizme kazandırılıyor.

Çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, Yason Kilisesi Müştemilatı ve Çevre Duvarları Restorasyonu yapım işi kapsamında harabe halde bulunan müştemilatın duvarlarını tamamen yıkarak yapının temelini meydana çıkardı. Mevcut temel üzerine aslına uygun yeni duvar örme işlemine devam eden ekipler, yapıyı aslına uygun olarak geleceğe taşıyacak.

Kaynak: İHA