Antik Tiyatro'ya Hayran Kaldılar
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Antik Tiyatro'ya Hayran Kaldılar

Antik Tiyatro'ya Hayran Kaldılar
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ANTİK TİYATRO'YA HAYRAN KALDILAR'Batı Karadeniz'in Efes'i olarak bilinen Prusias Ad Hypium Antik Kenti, Off-Road tutkunlarını ağırladı.

ANTİK TİYATRO'YA HAYRAN KALDILAR

'Batı Karadeniz'in Efes'i olarak bilinen Prusias Ad Hypium Antik Kenti, Off-Road tutkunlarını ağırladı. Off-Road festivali için Ülkenin dört bir yanından Düzce'ye gelen Off-Road'çılar antik tiyatroya hayan kaldı.

Düzce'de gerçekleştirilen Off-Road festivali için kente gelen off-road tutkunları, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün ülke ve dünya mirasına kazandırmak için yoğun çaba sarf ettiği Konuralp Antik Tiyatro kazı alanını ziyaret etti.

2021 Düzce Turizm yılı ilan edilmesi nedeniyle, Düzce Safari Off-Road Kulübü tarafından 21. DÜSOFF festivali düzenlendi. Çilimli'de düzenlenen etkinlikler için Türkiye'nin dört bir yanından Off-Road tutkunları için Düzce turu düzenlendi. Sporcular ilk olarak Konuralp'te bulunan antik tiyatroyu ziyaret ederek kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı. Bölgenin tarihi dokusuna hayran kalan off-road tutkunları bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Antik tiyatroyu ziyaret eden kafileye, Düzce Belediyesi tarafından Konuralp pilavı ikram edildi. Sporcular daha sonra Konuralp Müzesi, Aydınpınar ve Güzeldere Şelaleleri'ni ziyaret etti.

Kaynak: Habermetre

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