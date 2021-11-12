Antik Peru şehri Chan Chan'da toplu mezar bulundu

Peru'daki arkeologlar, antik Chan Chan kentinde 25 kişinin kalıntılarını ortaya çıkardı.

BBC'nin haberine göre, bir zamanlar Chimu İmparatorluğu'nun başkenti olan yerde 10 metrekarelik küçük bir alanda iskeletler bulundu.

Uzmanlar, toplu mezarın, Chimu elitlerinin üyelerinin gömüldüğü bir mezar yeri olabileceğini belirtti.

Arkeolog Sinthya Cueva, kalıntıların çoğunun genç kadınlara ait olduğunu ifade ederek "Hiçbiri 30 yaşın üzerinde değil." dedi.

Arkeolog Jorge Meneses Bartra, Chimu'da çocuklar da dahil olmak üzere insanları kurban etme geleneği olduğunun bilinmesine rağmen yeni keşfedilen mezardakilerin bu şekilde öldüklerine dair hiçbir kanıtın olmadığını söyledi.

İskeletlerden birinin konumunun, kişinin ölümünden kısa bir süre sonra oraya gömüldüğünü gösterdiğini belirten Meneses Bartra, diğer kemiklerin ise mezar alanına daha sonra taşındıklarını düşündüğünü ifade etti.

Bilim insanlarının, ölüm nedenlerini belirlemeye çalışmak için testler yapacağı bildirildi.

İskeletlerin, birincisi pamuktan, ikincisi bitkisel maddeden olmak üzere birkaç kat kumaşla oturma pozisyonunda sarıldığı kaydedildi.

Yerel basında çıkan haberler e göre, mezarda yaklaşık 50 parça seramik de bulundu.

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