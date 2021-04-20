Antik kentteki 6 asırlık cami ibadete açıldı

DENİZLİ'nin Kale ilçesinde Tabae Antik Kenti içinde bulunan 6 asırlık tarihi Cevher Paşa Camisi, yapılan restorasyon çalışmasının ardından ibadete açıldı.

DENİZLİ'nin Kale ilçesinde Tabae Antik Kenti içinde bulunan 6 asırlık tarihi Cevher Paşa Camisi, yapılan restorasyon çalışmasının ardından ibadete açıldı.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Kale Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Beyazıt ve ekibi tarafından 2014 yılından bu yana kazı işlemlerinin sürdüğü Tabae Antik Kenti sınırları içinde bulunan Cevher Paşa Camisi'ndeki restorasyon çalışmaları tamamlandı. Prof. Dr. Beyazıt yaptığı yazılı açıklamada, Tabae Antik Kenti içinde tek ayakta kalan eser olan 6 asırlık caminin, geçen cuma kılınan namazla ibadete açıldığını belirtti. Menteşe Beyliği döneminde, 15'inci yüzyılda caminin yapımına başlandığının tahmin edildiğini ifade eden Prof. Dr. Beyazıt, "1819-1820 yıllarında onarılarak günümüze kadar gelen cami, 2007 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından da restore edildi. Devam eden kazı çalışmaları ve güvenlik nedeniyle 2013 yılından bu yana ibadete kapalı olan cami, ilçe halkının yoğun talebi üzerine Denizli Valiliği, Kale Kaymakamlığı ve Kale Belediyesinin de büyük destekleri ile Kovid-19 tedbirleri dikkate alınarak yeniden ibadete açıldı" dedi.Tabae Antik Kenti'nin kuruluşu hakkında kesin bilginin bulunmadığını dile getiren Beyazıt, tarih öncesi dönemlerden itibaren birçok yerleşime ev sahipliği yaptığını söyledi. Karia bölgesinin en önemli kentlerinden biri olan Tabae'nin, Bizans döneminde piskoposluk merkezi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Beyazıt, bölgenin 12'nci yüzyıl başlarından itibaren Türk hakimiyetine geçtiğini kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı