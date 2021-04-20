Antik kentteki 6 asırlık cami ibadete açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antik kentteki 6 asırlık cami ibadete açıldı

Antik kentteki 6 asırlık cami ibadete açıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Kale ilçesinde Tabae Antik Kenti içinde bulunan 6 asırlık tarihi Cevher Paşa Camisi, yapılan restorasyon çalışmasının ardından ibadete açıldı.

DENİZLİ'nin Kale ilçesinde Tabae Antik Kenti içinde bulunan 6 asırlık tarihi Cevher Paşa Camisi, yapılan restorasyon çalışmasının ardından ibadete açıldı.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Kale Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Beyazıt ve ekibi tarafından 2014 yılından bu yana kazı işlemlerinin sürdüğü Tabae Antik Kenti sınırları içinde bulunan Cevher Paşa Camisi'ndeki restorasyon çalışmaları tamamlandı. Prof. Dr. Beyazıt yaptığı yazılı açıklamada, Tabae Antik Kenti içinde tek ayakta kalan eser olan 6 asırlık caminin, geçen cuma kılınan namazla ibadete açıldığını belirtti. Menteşe Beyliği döneminde, 15'inci yüzyılda caminin yapımına başlandığının tahmin edildiğini ifade eden Prof. Dr. Beyazıt, "1819-1820 yıllarında onarılarak günümüze kadar gelen cami, 2007 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından da restore edildi. Devam eden kazı çalışmaları ve güvenlik nedeniyle 2013 yılından bu yana ibadete kapalı olan cami, ilçe halkının yoğun talebi üzerine Denizli Valiliği, Kale Kaymakamlığı ve Kale Belediyesinin de büyük destekleri ile Kovid-19 tedbirleri dikkate alınarak yeniden ibadete açıldı" dedi.Tabae Antik Kenti'nin kuruluşu hakkında kesin bilginin bulunmadığını dile getiren Beyazıt, tarih öncesi dönemlerden itibaren birçok yerleşime ev sahipliği yaptığını söyledi. Karia bölgesinin en önemli kentlerinden biri olan Tabae'nin, Bizans döneminde piskoposluk merkezi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Beyazıt, bölgenin 12'nci yüzyıl başlarından itibaren Türk hakimiyetine geçtiğini kaydetti.


Antik kentteki 6 asırlık cami ibadete açıldı
Antik kentteki 6 asırlık cami ibadete açıldı
Antik kentteki 6 asırlık cami ibadete açıldı
Antik kentteki 6 asırlık cami ibadete açıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Yatılı kursta bitmeyen karantina isyanı! Aileler müftüden çocuklarını istedi
Yatılı kursta bitmeyen karantina isyanı! Aileler müftüden çocuklarını istedi
Polisler zehir tacirlerinin banyo giderine döktüğü uyuşturucuyu elektrikli süpürge ile çekti
Polisler zehir tacirlerinin banyo giderine döktüğü uyuşturucuyu elektrikli süpürge ile çekti
Tartıştığı babasını bıçakla ağır yaraladı
Tartıştığı babasını bıçakla ağır yaraladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Vladimir Putin Mustafa Şentop Antony Blinken Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müjde Ar Hande Erçel Ebru Gündeş Burcu Biricik
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Fatih Terim Gökhan Gönül Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Antik kentteki 6 asırlık cami ibadete açıldı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 15:50:45. #1.16#

title