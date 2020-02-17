Antik kentte kazılar 3 noktada sürüyor

17.02.2020 14:40 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:40

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün girişimleri ile başlatılan Konuralp Kazı Seferberliği hız kesmeden sürüyor. Çok sayıda işçinin çalıştığı kazı alanında tarihi yapıları kaplayan üst katmanın kaldırılması ile ince kazı çalışmaları başlayacak.



Batı Karadeniz'in Efes'i olarak bilinen ve Tarihi Milattan Önce 3. Yüzyıla kadar dayanan Konuralp Bölgesi kazıları için başlatılan seferberlik devam ediyor. Bölgenin tarih ve kültür turizmine kazandırılması amacıyla bürokratik süreci bizzat takip eden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Kültür ve Turizm Bakanlığından gelen resmi yazı ile kazı çalışmalarının yılın 12 ayı boyunca kesintisiz şekilde devam edeceğini daha önce açıklamıştı. Batı Karadeniz'de Bithyn Kolonisinden Romalılara, Osmanlılardan ise günümüze kadar uzanan tarihe sahip Konuralp'teki kazılar, Antik Tiyatro'ya öncelik verilerek 3 farklı noktada sürdürülüyor.



Bölgede bulunan diğer tarihi kalıntılar; Kemerkasım Su Kemeleri, Atlı Kapı, Roma Köprüsü, Batı Sur Duvarları ve benzeri yer altında olduğu düşünülen eserler de yürütülen çalışmalar içinde 3 yıllık zaman dilimi içinde turizme kazandırılacak. Konuralp'in bölgedeki en önemli tarih ve kültür turizm destinasyonlarından biri haline gelmesini sağlayacak çalışmalar ile kısa süre içinde gönüllü kazı yapmak isteyenler için de uygun ortam oluşturulacak. - DÜZCE

Kaynak: İHA