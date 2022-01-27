ANTİK KENTTE KAR GÜZELLİĞİ

DEMRE, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Demre ilçesinde yüksek kesimlere yağan kar Yavu mahallesindeki Kyaneai Antik Kenti'ni beyaz örtüyle kapladı.

Yavu mahallesinde denizden yaklaşık 700 metre yüksekte yer alan Kyaneai Antik Kenti ve çevresinde yağan kar görünümüyle büyüledi. Karla beyaza bürünen antik kent bulutların arasından görünümüyle dikkati çekti. Yavu Mahallesi Muhtarı Yaşar Palaz, kar yağışı sonrası antek kentin çok güzel göründüğünü anlattı. Antik tiyatro, zenginlerin mezarı olan lahitler karla kaplandı. Demre'ye 20 kilometre uzaklıktaki antik kentin Hellen dilinde adı, 'Koyu mavi' anlamına geliyor. Lahitler şehri olarak adlandırılan antik kentte, çok sayıda Likya lahiti yer alıyor. Likya Birliği'nin en zengin kentlerinden biri olan antik kentte M.S. 2'nci yüzyıldan kalma bir Roma Antik Tiyatrosu yer alıyor.