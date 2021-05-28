Antik kentte hediyelik eşya satan kadınlar arasındaki yer tartışması kavgaya dönüştü
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Antik kentte hediyelik eşya satan kadınlar arasındaki yer tartışması kavgaya dönüştü

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Demirci - Haberler | 3. Sayfa

Antik kentte hediyelik eşya satan kadınlar arasındaki yer tartışması kavgaya dönüştü Antalya'da kadın satıcılar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Antik kentte hediyelik eşya satan kadınlar arasındaki yer tartışması kavgaya dönüştü

ANTALYA - Antalya'da kadın satıcılar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga ancak polis müdahalesiyle önlenebildi.

Olay Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşandı. Perge antik kentinde hediyelik eşya ve el işi ürünleri satan kadınlar arasında yer tartışması kavgaya dönüştü. Kavga sonrası ihbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Polis, hediyelik eşya satan kadınları güçlükle sakinleştirirken sinirlenen ir kadının eşyaları dağıtma anı ve polisin müdahale etmeye çalıştığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Polis kadın satıcıları güçlükle sakinleştirirken sergide bulunan birçok urun etrafa yayıldı. Polis olay sonrası soruşturma başlattı.

Antik kentte hediyelik eşya satan kadınlar arasındaki yer tartışması kavgaya dönüştü
Antik kentte hediyelik eşya satan kadınlar arasındaki yer tartışması kavgaya dönüştü
Antik kentte hediyelik eşya satan kadınlar arasındaki yer tartışması kavgaya dönüştü
Antik kentte hediyelik eşya satan kadınlar arasındaki yer tartışması kavgaya dönüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Demirci

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