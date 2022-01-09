ANTİK KENTTE ELEKTRİK KABLOSU ÇALAN HIRSIZLARA SUÇÜSTÜ

KUMLUCA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde Rhadiopolis Antik Kenti'nde ışıklandırma amacıyla döşenen elektrik kablolarını çalan hırsızlar, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Kumluca'nın Hacıveliler Mahallesi'nde bulunan Rhadiopolis Antik Kenti'nde Antalya Müzesi'ne ait elektrik kablolarını çalan hırsızlık şüphelisi A.K., C.M. ve V.M., Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin devriyesi sırasında suçüstü yakalandı. Antik kentin aydınlatması için döşenen ve yaklaşık 280 kilo gelen elektrik kablolarını sökerek otomobile koydukları sırada yakalanan şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.