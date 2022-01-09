ANTİK KENTTE ELEKTRİK KABLOSU ÇALAN HIRSIZLARA SUÇÜSTÜ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ANTİK KENTTE ELEKTRİK KABLOSU ÇALAN HIRSIZLARA SUÇÜSTÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde Rhadiopolis Antik Kenti'nde ışıklandırma amacıyla döşenen elektrik kablolarını çalan hırsızlar, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

KUMLUCA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde Rhadiopolis Antik Kenti'nde ışıklandırma amacıyla döşenen elektrik kablolarını çalan hırsızlar, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Kumluca'nın Hacıveliler Mahallesi'nde bulunan Rhadiopolis Antik Kenti'nde Antalya Müzesi'ne ait elektrik kablolarını çalan hırsızlık şüphelisi A.K., C.M. ve V.M., Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin devriyesi sırasında suçüstü yakalandı. Antik kentin aydınlatması için döşenen ve yaklaşık 280 kilo gelen elektrik kablolarını sökerek otomobile koydukları sırada yakalanan şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

ANTİK KENTTE ELEKTRİK KABLOSU ÇALAN HIRSIZLARA SUÇÜSTÜ

ANTİK KENTTE ELEKTRİK KABLOSU ÇALAN HIRSIZLARA SUÇÜSTÜ

ANTİK KENTTE ELEKTRİK KABLOSU ÇALAN HIRSIZLARA SUÇÜSTÜ

Antalya'da 5 gündür haber alınamayan kız çocuğu bulundu

Antalya'da 5 gündür haber alınamayan kız çocuğu bulundu

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title