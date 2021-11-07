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Antik kentte araba fuarı

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Antik kentte araba fuarı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde bulunan Dünyanın en büyük mermer antik kenti Stratonikeia antik kenti girişinde Türkiye'nin dört bir yanından gelen araç tutkunları fuarda buluştu.

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Yatağan ilçesinde bulunan Dünyanın en büyük mermer antik kenti Stratonikeia antik kenti girişinde Türkiye'nin dört bir yanından gelen araç tutkunları fuarda buluştu.

Stratonikeia antik kentinin otoparkında ve antik kent girişinde onlarca değişik marka ve modelde araçlara takılan ses sistemleri ile antik kenti karnaval havasına çevirdi. Türkiye'nin değişik illerinden gelen yaklaşık bin 500 araç tutkunu araçlarındaki ses sistemlerindeki hünerlerini sergiledi. - MUĞLA

Antik kentte araba fuarı

Antik kentte araba fuarı

Antik kentte araba fuarı

Antik kentte araba fuarı

Antik kentte araba fuarı

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