Antik kentte 1720 yıllık fiyat listesi
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Antik kentte 1720 yıllık fiyat listesi

MUĞLA'nın Yatağan ilçesindeki 3 bin 500 yılık Stratonikeia Antik Kenti'nde bulunan 200'den fazla ürünün yazılı olduğu 1720 yıllık fiyat listesi, tarihe ışık tutuyor.

Antik kentte 1720 yıllık fiyat listesi
05.07.2020 09:07 | Son Güncelleme: 05.07.2020 09:37

MUĞLA'nın Yatağan ilçesindeki 3 bin 500 yılık Stratonikeia Antik Kenti'nde bulunan 200'den fazla ürünün yazılı olduğu 1720 yıllık fiyat listesi, tarihe ışık tutuyor.

'Gladyatörler şehri' olarak bilinen 3 bin 500 yılık Stratonikeia Antik Kenti, Arkaik, Klasik, Helenistik dönemler ile Roma İmparatorluğu, Bizans Dönemi, beylikler dönemi, Osmanlı Dönemi ve Türkiye Cumhuriyeti'ne ev sahipliği yaptı. Bu özelliğiyle dünyadaki nadir yerleşim yerlerinden biri olan antik kentteki 1720 yıllık meclis duvarında, balıktan zeytinyağına kadar 200'den fazla ürün ve fiyatları yazıyor.Stratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, "Meclis binasının dış cephesindeki duvardaki yazıda, Roma Dönemi'ndeki ticari hareketlilik ile ekonomik düzenlemelerle ilgili kayıtlar bulunuyor. Kazı ve restorasyonun yanı sıra farklı çalışmalarımızda sürüyor. Stratonikeia'daki 23 metrekarelik duvarda bu yazının olmasından dolayı şanslıyız. Antik kentimize artı değer kazandırıyor. Balıktan tutun da 1 litre zeytinyağının ismi ve fiyatı yazıyor" dedi.


%100 Doğal, Naturel Sızma Zeytinyağı Fiyatları

Kaynak: DHA

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