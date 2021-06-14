Antik kentler ve piyasadan topladıkları 274 parça tarihi eseri yurt dışına çıkaramadan yakalandılar
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Antik kentler ve piyasadan topladıkları 274 parça tarihi eseri yurt dışına çıkaramadan yakalandılar

Antik kentler ve piyasadan topladıkları 274 parça tarihi eseri yurt dışına çıkaramadan yakalandılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kaş ilçesinde ikamet eden Alman uyruklu 2 kişinin Türkiye genelinde, antik kent ve piyasadan topladığı tarihi eserlerin yurtdışına çıkarılacağı bilgisi üzerine düzenlenen operasyonda, 274 adet kaçak tarihi eser ele geçirildi.

Kaş ilçesinde ikamet eden Alman uyruklu 2 kişinin Türkiye genelinde, antik kent ve piyasadan topladığı tarihi eserlerin yurtdışına çıkarılacağı bilgisi üzerine düzenlenen operasyonda, 274 adet kaçak tarihi eser ele geçirildi.

Şüpheliler sorgularının ardından serbest bırakılırken ele geçirilen tarihi eserler Demre Müze Müdürlüğüne teslim edilecek. Konu ile ilgili konuşan Kaymakam Şaban Arda Yazıcı ise "Ülkemize ait toplu iğne ucu dahi kadar tarihi değerin kaçakçı şebekelerle yurt dışına kaçırılmaması bağlamında azami derecede hassasiyet gösteriyoruz. Bu mücadeleye aralıksız devam edeceğiz" dedi.

Antalya'nın Kaş ilçesi Andifli Mahallesinde ikamet eden Almanya vatandaşı I.E.S(67) ve H.D.S(73) isimli şahısların Türkiye genelinde bulunan antik kentlerden ve piyasadan topladıkları tarihi eserleri karayoluyla yurtdışına çıkaracakları bilgisini alan Jandarma harekete geçti.

Alınan bilginin değerlendirilmesi üzerine, şüphelilerin evlerinde ve araçlarında 13 Haziran Pazar günü saat 15.00 sıralarında KOM Şube Müdürlüğü ve Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timlerince ortak arama yapıldı. Yapılan aramalar neticesinde Likya ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 206 adet muhtelif taş tarihi eser, 3 adet tablo, 1 adet Mermer heykel, 2 adet mermer kolye ucu,1 adet küpe, 2 adet metal obje, 10 adet cam tarihi eser parçası, 7 adet fosil, 10 adet kemik parçası 2 adet hayvan boynuzu ve 30 adet doğal taş olmak üzere toplam 274 adet tarihi eser bulundu. Şüpheli şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Ele geçirilen tarihi eserler incelenmek üzere Demre Müze Müdürlüğüne teslim edilecek.

Konu ile ilgili konuşan Kaymakam Şaban Arda Yazıcı, "Tarihi eser kaçakçıları ile mücadele noktasında kolluk birimlerinin gerekli istihbari çalışmaları yaparak ve vatandaşlarla müşterek hareket ederek 7/24 teyakkuz ve araştırma halindeyiz. Ülkemize ait toplu iğne ucu dahi kadar tarihi değerin kaçakçı şebekelerle yurt dışına kaçırılmaması bağlamında azami derecede hassasiyet gösteriyoruz. Bu mücadeleye aralıksız devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA

Antik kentler ve piyasadan topladıkları 274 parça tarihi eseri yurt dışına çıkaramadan yakalandılar
Antik kentler ve piyasadan topladıkları 274 parça tarihi eseri yurt dışına çıkaramadan yakalandılar
Antik kentler ve piyasadan topladıkları 274 parça tarihi eseri yurt dışına çıkaramadan yakalandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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