"Antik kente sıfır" mahallede tarihle iç içe yaşam

19.08.2019 12:10

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinden bulunan ve Kibele için kurulan antik kent Pessinus'un yanı başındaki Ballıhisar Mahallesi sakinleri tarihle iç içe bir yaşam sürüyor.

Ankara-Eskişehir kara yolunda Sivrihisar ilçe merkezinin 13 kilometre güneyinde, MÖ 8'inci yüzyılda Frigya Kralı Midas tarafından kurulan Pessinus'ta Belçikalı ve Avustralyalı ekipler tarafından 1967-2011 yıllarında yapılan kazılarda Helenistik, Roma ve Doğu Roma (Bizans) dönemlerine ait tapınak alanı, merdivenli tiyatro, sütunlu cadde ortaya çıkartıldı.

Önemli turistik alanlardan Pessinus'un kıyısında 100 kişinin yaşadığı, 1980'de birinci derece arkeolojik sit alanı ilan edilen Ballıhisar Mahallesi'nin sakinleri, evlerinin yanı başındaki antik kentin çevresinde küçükbaş hayvanlarını otlatıyor, yerli ve yabancı turistlerle sohbet edip onlara bölge hakkında bilgiler veriyor.

Antik kentte 2010-2011 yıllarında kazı başkan yardımcılığını yürüten Anadolu Üniversitesi (AÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eser Kortanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pessinus'un Kibele kültü için kurulan dönemin kutsal bir kenti olduğunu söyledi.

Bölgede Helenistik, geç Antik, Roma ve erken Bizans dönemlerinin açığa çıkarıldığını belirten Kortanoğlu, şöyle devam etti:

"Pessinus, Frig döneminde Büyük Frigya'nın bir bölümüyken, Roma İmparatorluğu döneminde Galatia'nın bir parçası olmuş. Pessinus gibi bir kutsal kent yok. Tamamen ana tanrıça Kibele'ye adanmış bir kent. Dönemin yerleşik insanları bölgede tarımla uğraşmışlar. MÖ 3'üncü yüzyılın sonunda gökten düştüğü söylenen Kibele'yi temsil eden bir kült taşı Pessinus'tan Roma'ya taşınmış ve Palatine Tepesi'nde Zafer Tapınağı'na yerleştirilmiş. Bu açıdan da Roma İmparatorluğu için önemli bir kenttir."

Kortanoğlu, Pessinus'ta Belçikalı ekip tarafından 1967-1973 ve 1987-2008 yıllarında yapılan kazılarda tapınak alanı, merdivenli tiyatro, sütunlu cadde ve Severuslar Tiyatrosu olarak adlandırılan yapıların saptandığını ve kazıldığını aktardı.

Pessinus kazısının 2009-2011 yıllarında Avustralyalı ekip tarafından yürütüldüğünü ve kendisinin de bu dönemde kazı başkan yardımcılığını yürüttüğünü dile getiren Kortanoğlu, şunları kaydetti:

"Proje dahilinde jeofizik, malzeme analizi ve paleo-çevresel araştırmalar yapıldı. Bu tarihten sonra bölgede bir çalışma gerçekleşmedi. Pessinus'un nitelikli, evrensel ölçekte bilimsel yöntemlerle araştırılması gerekiyor. Antik kentin üzerinde konumlanmış Ballıhisar Mahallesi'nin varlığı bu noktada bir engel gibi görünüyor. Orada yaşayan Anadolu'nun cefakar insanları da bir an önce bunun bilincinde olmalıdır. Pessinus'ta geniş kapsamlı kazı çalışmalarının yapılması gerekiyor. Anadolu uygarlık tarihi açısından inanılmaz sonuçlarla karşılaşabileceğimiz bir alan. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girebilecek önemli adaylardan biridir."

"Tarih ile evlerimiz yan yana"

Mahalle Muhtarı Zülfikar Şekercioğlu da bölge halkının tarım ve hayvancılıkla uğraştığını belirtti.

Pessinus Antik Kenti'nin turizm için çok önemli bir yer olduğunu vurgulayan Şekercioğlu, "Çeşitli kentlerden mahallemize turistler geliyor. Antik kentle iç içe yaşamak çok güzel bir duygu. Tarih ile evlerimiz yan yana. Mahalle halkı olarak turistlere daha iyi hizmet sunmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Güllü Kılıç da 50 yıldır Pessinus'un yanındaki evinde yaşadığını, Bursa, Ankara, İstanbul, İzmir, Eskişehir gibi büyükşehirlerden ve birçok kentten otobüslerle turistlerin bölgeye geldiğini anlattı.

Eşiyle küçükbaş hayvancılıkla uğraşan ve 3 yıldır Ballıhisar'da oturan Nida Kılıç ise şöyle konuştu:

"Burada yaşamak çok güzel bir duygu. Turist grupları geliyor, onlarla tanışıyoruz. Ballıhisar çok güzel bir yer. Her yerden tarih fışkırıyor. Ailemle burada yaşamaktan mutluyum ancak evlerimizde suyun bulunmaması en büyük sorunumuz. Bu yüzden mahalledeki çeşmeden evlerimize su taşıyoruz. Su sorunumuz çözüldüğünde turistlere iyi hizmet verebiliriz. Böylece köyümüz de kalkınır. Köyümüzü kaybetmek istemiyoruz."

Kaynak: AA