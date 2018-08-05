Antik Kent "Nerik"Te 3 Bin Yıllık Fındık Kabuğu Bulundu

Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Oymaağaç Höyüğü'nde Hititlerin kutsal kenti Nerik'te yürütülen kazı çalışmalarında 3 bin yıllık fındık kabuğu ile yine 3 bin yıllık bronz aletlerle kesilmiş ahşap parçalar bulundu.

Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rainer Czichon yönetiminde, Hititlerin hava tanrısı Nerik'e ait olduğu netleşen antik kentte 11 yıldır yürütülen, ABD, Avustralya, Almanya ve Türkiye'den uzmanların da katıldığı kazı çalışmalarında geçmişe ait izler gün yüzüne çıkarılıyor.

Antik kentte bu yıl yapılan kazı çalışmalarında Hititlerin kutsal suyu olarak bilinen 52 basamaklı tünelin içinde 3 bin yıllık fındık kabuğu ile yine 3 bin yıllık bronz aletlerle kesilmiş ahşap parçalar ortaya çıkarıldı.

Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, kazı çalışmalarını yerinde inceleyerek buluntular hakkında bilgi aldı.

"Bölgede 3 bin yıl önce de yetiştirildiğine dair önemli bir kanıt"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, basın mensuplarına, Oymaağaç köyündeki höyükte kazı çalışmalarında çok önemli eserler ortaya çıktığına işaret etti.

İpekdal, "Üç bin yıllık bir seramik parçası bulundu. Hatta Karadeniz Bölgesi'nin en önemli geçim kaynağı olan fındığın bu bölgede 3 bin yıl önce de yetiştirildiğine dair önemli bir kanıt sunan bir fındık kabuğu ortaya çıkarıldı. TÜBİTAK raporunda, incelenen fındık kabuğunun yaklaşık 3 bin yıllık olduğu belirlendi. Bu da bölgede fındığın çok eski tarihte bile üretildiğini gösteren bir gerçeği bize gösterdi." dedi.

Kazı başkanı Prof. Dr. Rainer Czichon, höyüğün bugüne kadar çıkan tarihi buluntularla kutsal şehir 'Nerik' olduğununun kesinleştiğini belirtti.

Hitit coğrafyasında birkaç kutsal şehir olduğuna işaret eden Czichon, "Çorum'daki Boğazkale kazılarında da kutsal bir şehirden bahsediliyor. Buradaki mabedin çok uzun yıllar kullanıldığını tahmin ediyoruz. Eski Hitit'te, yani MÖ 16. yüzyıldan 12. yüzyıla kadar kullanıldığını höyükte görüyoruz." diye konuştu.

Czichon, Hitit Kralı III. Hattuşili'nin yılda birkaç kez Hattuşa'dan Nerik'e geldiğini, hava tanrısına saygı göstermek için özel ziyaretlerde bulunduğunu tahmin ettiklerini dile getirdi.

- Kutsal suyun içinde 3 bin yıllık fındık kabuğu bulundu

Nerik'te bu yıl sadece kutsal suyun bulunduğu tünelde kazı çalışması yürütüldüğüne işaret eden Czichon, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mabedin üzerinde bir tünel bulmuştuk, tüneli kazdıkça suya doğru ilerledik. Yaklaşık 8 metre derinlikte Hititlerin 'kutsal su' olarak adlandırdığı bölgeye ulaştık. Nerik'in 3 bin 500 yıllık bir tarihe sahip olduğunu tespit ettik. Kazı yöntemleri değişti. Çok ince çalışma yapmaya başladık ve tünelin içinde ahşap buluntu bulduk. Havuzun içinde ahşap kalıntıları bulunca şoke olduk. Çünkü Anadolu'da ıslak malzeme hiç bulunmuyor. O bölgeyi biraz daha kazınca fındık kabuğu da bulduk. Karadeniz Bölgesi'nin fındık üretim merkezi olduğunu 3 bin yıllık kabuğu tescilledi."

FİSKOBİRLİK'in belki ilk şubesinin Nerik'te olduğu esprisini yapan Czichon, TÜBİTAK'ın laboratuvarında ahşap buluntular ile fındık kabuğuna karbon testi yapıldığını ve yaklaşık 3 bin yıllık bir tarihin ortaya çıktığını sözlerine ekledi.