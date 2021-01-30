Son dakika haber: Antik kent Mardin'de sis manzarası
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Son dakika haber: Antik kent Mardin'de sis manzarası

30.01.2021 12:44 | Son Güncelleme: 30.01.2021 12:51
Son dakika haber: Antik kent Mardin'de sis manzarası

Son dakika haberine göre Antik kent Mardin'de sis manzarası?MEZOPOTAMYA Ovası'nda bu sabah etkili olan sis, antik kent Mardin'de görsel güzellik oluşturdu.

Antik kent Mardin'de sis manzarası

?MEZOPOTAMYA Ovası'nda bu sabah etkili olan sis, antik kent Mardin'de görsel güzellik oluşturdu. Yılda sadece birkaç kez bu mevsimde görülen ve ovayı kaplayan sis, yaklaşık yarım saatte kayboldu. 

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, Mardin'de sis manzarası oluştu. Sabah saatlerinde Mezopotamya Ovası'nı kaplayan sis, antik kentte görsel güzellik oluşturdu. Gün doğumundan bir süre sonra oluşan ve bütün ovayı kaplayan sis, yaklaşık yarım saatte dağıldı. 

 

Görünta Dökümü---------Sis oluşan Mezopotamya Ovası'ndan görüntü Genel ve deday görüntüler.

Haber-Kamera: Selim KAYA/MARDİN,


Son dakika haber: Antik kent Mardin'de sis manzarası
Son dakika haber: Antik kent Mardin'de sis manzarası
Son dakika haber: Antik kent Mardin'de sis manzarası
Son dakika haber: Antik kent Mardin'de sis manzarası
Son dakika haber: Antik kent Mardin'de sis manzarası
Son dakika haber: Antik kent Mardin'de sis manzarası
Son dakika haber: Antik kent Mardin'de sis manzarası
Son dakika haber: Antik kent Mardin'de sis manzarası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA

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