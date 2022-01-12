Antik imparatorluk uyuşturucu madde kattığı birayla siyasi kontrolünü pekiştirmiş olabilir

Güney Amerika'daki antik Wari İmparatorluğunun siyasi kontrolünü yüzlerce yıl sürdürmesinde, bitki tohumlarından elde edilen halüsinojenik ilaçların içine katıldığı biradan yararlanılmış olabileceği ortaya çıktı.

CNN'de yer alan habere göre, Güney Peru'daki Quilcapampa sahasında 2013 ile 2017 arasında yapılan arkeolojik kazılar, Wari'nin, vilca ağacından tohum kullanılarak üretilen halüsinojenik ilacı (sanrı yaratan kimyasal) molle ağacından yapılan bira ile karıştırdığını ortaya koydu.

M.S. 600'den 1000'e kadar Peru'nun dağlık bölgelerini yöneten ve İnkalardan önce gelen Wari İmparatorluğunun, şölenlerde bu biraların konuklara sunularak, siyasi kontrolünü güçlendirdiği kaydedildi.

Quilcapampa'da keşif, farklı uygarlıkların maddeleri nasıl kullandığına dair bir boşluğu doldurdu.

Pennsylvania'daki Dickinson Koleji'nden araştırmanın yazarı Matthew Biwer, "Bu, And Dağları'nda siyaset ve halüsinojenlerin kullanımı açısından bir dönüm noktasıydı." dedi.

Wari, birayı ve ziyafetleri siyasi kontrol için kullandı

Wari'nin birayı ve ziyafetleri siyasi kontrollerinin bir parçası olarak kullandığı uzun zamandır bilinse de araştırma halüsinojen kullanımını kanıtladı.

Araştırma yazarları, kazıda bulunan iyi korunmuş botanik kalıntıların yanı sıra seramikler kazı alanının şölenlerin yapıldığı yer olduğunu belirtti.

Biwer, Wari'nin konuklarını ziyafetlerinde etkilemek için "vilca"yı biraya kattığını belirterek, "Bu, Wari ev sahipleri ile muhtemelen çevredeki bölgeden gelen konuklar arasında minnet ilişkisi yarattı." şeklinde konuştu.

Şölenlerde içilen biranın, imparatorluk genişledikçe Wari'ye bağlı halklar ve yerel halk arasında sosyal bağlantılar kurmaya ve güçlendirmeye hizmet ettiğini savunduklarını söyleyen Biwer, bu yöntemin Wari liderlerinin sosyal, ekonomik ve politik gücünü sürdürmelerinin bir yolu olduğunu aktardı.

Vilcanın, bir zamanlar Wari İmparatorluğu'nun başkentinin bulunduğu Ayacucho bölgesinde ve Quilcapampa'ya 400 kilometre uzaklıktaki Cusco bölgesinin bazı bölümlerinde yetiştiği kaydedildi.

Araştırma, Antiquity dergisinde yayımlandı.

AA / Mehmet Alaca - Son Dakika Haberleri

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