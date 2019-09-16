Antik dünyanın mimari ve mühendislik örnekleriyle bezenmiş eğitim ve kültür kenti Nysa

Aydın'ın 30 km doğusundaki Sultanhisar ilçesi sınırlarında kalan Nysa antik kenti, XX. yüzyılın başlarından itibaren birçok araştırmacının ilgisini çekmiş bir yer... Türkiye İş Bankası da Nysa'da sürdürülen kazı çalışmalarına destek veriyor.

16.09.2019 00:10
Antik dünyanın mimari ve mühendislik örnekleriyle bezenmiş eğitim ve kültür kenti Nysa

Aydın'ın 30 km doğusundaki Sultanhisar ilçesi sınırlarında kalan Nysa antik kenti, XX. yüzyılın başlarından itibaren birçok araştırmacının ilgisini çekmiş bir yer... Türkiye İş Bankası da Nysa'da sürdürülen kazı çalışmalarına destek veriyor.

Kaynak: Dunya.com

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