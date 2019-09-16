Antik dünyanın mimari ve mühendislik örnekleriyle bezenmiş eğitim ve kültür kenti Nysa

16.09.2019 00:10

Aydın'ın 30 km doğusundaki Sultanhisar ilçesi sınırlarında kalan Nysa antik kenti, XX. yüzyılın başlarından itibaren birçok araştırmacının ilgisini çekmiş bir yer... Türkiye İş Bankası da Nysa'da sürdürülen kazı çalışmalarına destek veriyor.