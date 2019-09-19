Antik dönem gemicilik simgesi "Abora-IV" Kaş'a ulaştı

19.09.2019 18:32

Alman Arkeolog Dr. Dominique Görlitz tarafından tasarlanan ve antik dönemin gemicilik teknikleriyle inşa edilen "Abora-IV" gemisi, Antalya'da Patara Antik Limanı'nda sergilenmek üzere Kaş ilçesine geldi.

Görlitz'in 1993'te Nübye Çölü'ndeki kazılarda rastladığı antik döneme ait kaya resimlerinden esinlenerek tasarlanan ve kamıştan yapılan antik gemi replikası "Abora-IV", Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın girişimleriyle Türkiye'ye kazandırıldı.

"Barış ve uluslararası anlayış" sloganıyla Bulgaristan'ın Varna Limanı'ndan yola çıkan gemi için Kaş ilçesindeki marinada karşılama töreni düzenlendi.

Geminin kaptanı Görlitz, gazetecilere yaptığı açıklamada, önce İstanbul'a ardından Çanakkale'yi geçerek Ege'ye açıldıklarını söyledi.

"Büyük bir rüya gerçekleşti"

Böyle bir projenin gerçekleşmesinde başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere emeği geçenlere teşekkür eden Görlitz, "Çok mutluyuz, büyük bir rüya gerçekleşmiş oldu." dedi.

Yolculuğun zaman zaman sert, zaman zamansa sakin geçtiğini anlatan Görlitz, bazen hiç yerlerinden kıpırdamayacak kadar rüzgarsız günleri yaşadıklarını, bazen de çok sert rüzgarlarla ters istikametlere sürüklendiklerini anlattı.

Görlitz, bir an başaramayacaklarını düşündüklerini dile getirerek, güç de olsa Kaş'a ulaştıklarını ifade etti.

Bulgaristan'da yapılan bir geminin Türkiye'de kalıcı olarak sergilenmesini de büyük bir onur olduğunu söyleyen Görlitz, "Gemi, 2 bin yıl öncesindeki denizcilerin yöntemleriyle Bulgaristan'da yapıldı. Şimdi antik bir liman olan Patara'da kalıcı olarak sergilenmesi çok güzel bir durum." diye konuştu.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık da önemli bir arkeoloji projesinin Patara'da sergilenecek olmasından kıvanç duyduğunu dile getirerek, "Bilimsel ve denizcilik tarihi açısından bu gemi, Likya'nın dünyaya açılan, dönemin dünyanın en büyük limanlarından biri olan Patara Limanı'na çok yakıştı. Pek çok kişi bu gemiyi ve Patara'yı görmeye gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Gemi, Patara Antik Limanı'nda sergilenecek

Almanya'nın Chemnitz kentindeki Deneysel Arkeoloji ve Aras¸tırma Dernegˆinin himayesinde, Go¨rlitz yo¨netimindeki 12 kis¸ilik ekiple yürütülen Abora-IV Projesi, antik c¸agˆlarda Mısırlı denizcilerin kamıs¸tan mamul ku¨c¸u¨k gemilerle bogˆazlardan gec¸ip Karadeniz'deki limanlara ulas¸abildiklerini kanıtlamayı amaçlıyor.

Bolivya'dan getirilen o¨zel kamıs¸larla Bulgaristan'ın Varna kentinde imal edilen ve antik dönem denizcilik yo¨ntemleriyle yol alabilecek s¸ekilde tasarlanan 14 metre uzunlugˆundaki gemi, 1 Agˆustos'ta düzenlenen to¨renle denize indirildi.

Deneysel arkeoloji projesi Abora-IV, asırlar önce Mısır'dan yola çıkan kamış gemilerin Karadeniz'i geçerek Tuna Nehri'ne kadar uzanan bir ticaret hattını kullandıklarını ve dönemin teknik gelişmişlik seviyesinin bunun için yeterli olduğunu kanıtlamayı hedefliyor.

Gemi, 20 Agˆustos'ta I·stanbul Bogˆazı giris¸inde Kıyı Emniyet Amirligˆi botlarınca kars¸ılananan ve o¨nce Rumeli Feneri'ne sonra da Kalamıs¸ Yat Limanı'na c¸ekildi. Daha sonra Tu¨rk makamlarınca sagˆlanan kılavuz gemilerin refakatinde Çanakkale Boğazı'nı gec¸en gemi, kalıcı olarak Antik Patara Limanı'nda sergilenecek.

Kaynak: AA