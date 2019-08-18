Antik DNA araştırmaları ırkçılık tartışmalarına nasıl zemin hazırlıyor?
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, sosyal medyada Filistinlilerin güney Avrupa’dan göç ettiğini ileri süren bir araştırma paylaştı. Filistinliler araştırmayı ırkçı ve bilimselliğe aykırı buldu. Peki, antik DNA araştırmaları ırkçılık tartışmalarına nasıl zemin hazırlıyor?
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medyada Filistinlilerin güney Avrupa'dan göç ettiğini ileri süren bir araştırma paylaştı.
Science Advances dergisinde yayınlanan araştırmada, İsrail'in Aşkelon kentinde yapılan kazılarda bulunan bronz ve demir çağlarından kalma 10 insan iskeletinden elde edilen DNA'lar analiz ediliyor. Çalışma, analiz sonucunda Filistinlilerin güney Avrupa'dan göç ederek bölgeye geldikleri sonucuna varıyor. Euronews.com'da Görüntüle