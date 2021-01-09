Antik Çağ'da kayaları oyup kanal yaparak şehre su getirmişler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Antik Çağ'da kayaları oyup kanal yaparak şehre su getirmişler

09.01.2021 11:25 | Son Güncelleme: 09.01.2021 12:10

Bilecik'te antik dönemde kayaların oyulmasıyla inşa edildiği ve Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar kullanıldığı belirlenen su yolu, kalıntılarıyla varlığını sürdürüyor.

Bilecik'te antik dönemde kayaların oyulmasıyla inşa edildiği ve Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar kullanıldığı belirlenen su yolu, kalıntılarıyla varlığını sürdürüyor.

Selöz köyü civarındaki Kalderek Deresi'nden çıkan "Beylik Suyu"nun kent merkezine taşındığı havza, kayalardaki oymalar, bent ve kemerleriyle dikkati çekiyor.

Kentte 19. yüzyılda önemli bir geçim kaynağı olan koza işletmelerinde ipek işlemede de yararlanılan kaynağın 1925 yılında döküm borularla taşınmaya başlanmasıyla antik su yolu işlevini yitirdi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Refik Arıkan, AA muhabirine, Selöz köyünün kent merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunduğunu söyledi.

Kalderek Deresi'nden sağlanan içme suyunun antik dönemde kayaların oyulması suretiyle şehir merkezine taşındığını tespit ettiklerini belirten Arıkan, şöyle konuştu:

"Burada Angelakoma adlı büyük bir antik kentten bahsediyoruz. Muhtemelen su kaynağı bu antik kente aitti. Sarnıçlar vasıtasıyla su çıkarılıyordu. Bölgede kurulan değirmenlerde atların sulanması da bu su bentleriyle yapılmaktaydı. Tamamen insan gücüne dayanan, makineleşmenin olmadığı o yıllarda, kayaları tıraşlamak ve içine bir su kanalı açmak gerçekten çok zor olmalı. Bu bize şunu hatırlatmalı; su, kolay elde ettiğimiz bir şey değil ve bugün de çok kolay tüketmemeliyiz. Antik çağlardan gelen gelenek günümüze kadar da devam etmiş. Burada 1925 yılında döşenmiş dökme borularla şehre modern dönemde de su taşındığını görüyoruz."

Arıkan, bölgedeki kalıntı ve yapıların, suyun ne kadar değerli olduğunu gösterdiğini vurguladı.

"Kente taşınan su, ipek üretimi ve işlemeciliğinde de kullanıldı"

Bilecik'in, Osmanlı döneminde halkın geçim kaynaklarından ipek üretimi ve işlemeciliğinin en önemli merkezlerinden bir olduğunu dile getiren Arıkan, "Bilecik'te koza tesisi var. Tesiste çok su lazımdı ve bu Beylik Suyu aynı zamanda o tesisinin işlemesi için de kullanıldı. Geçmişten günümüze kadar ulaşan bir kullanım alanı vardı suyun. Teraziyle getirilen su, kemerle karşıya geçirilmiş ve su kemerinin ne kadar eski olduğunu fosilleşmiş ağaçlardan, Roma harcından yapıldığını anlayabiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Arıkan, Beylik Suyu Havzası'nda önemli mimari yapıların bulunduğunu aktardı.

Özellikle Kalderek Deresi üzerinde bulunan iki gözlü sivri kemerin dikkati çektiğine değinen Arıkan, "Bu kemerin, antik su kemerlerinden işleyiş bakımından da farklı olduğu görülmektedir. Üzerinde iki su yolunun olması ve ortasında da tarlalara giden insanların geçebilmesi için patika yol döşenmesi bu farklılıklardandır." dedi.

Doç. Dr. Arıkan, suyun tüm medeniyetler için gerekli ve değerli olduğunu belirtti.

Eski medeniyetlerin suyu elde etmek için büyük çabalar harcadığına işaret eden Arıkan, "Bugün evimizde açtığımız musluktan su geldiğinde çok kolaylıkla bunu tüketiyoruz ama eski dönemlerde, antik dönemlerde insanların suya ulaşması bu kadar kolay değildi." ifadesini kullandı.

Antik Çağ'da kayaları oyup kanal yaparak şehre su getirmişler
Antik Çağ'da kayaları oyup kanal yaparak şehre su getirmişler
Antik Çağ'da kayaları oyup kanal yaparak şehre su getirmişler
Antik Çağ'da kayaları oyup kanal yaparak şehre su getirmişler

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Yaşar Güler Süleyman Soylu Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kylie Jenner Demet Özdemir Seren Serengil Gonca Vuslateri
Spor Can Bartu Erol Bulut İsmail Kartal Sergen Yalçın Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Ocak Kocaeli Hisarcık Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antik Çağ'da kayaları oyup kanal yaparak şehre su getirmişler - Haberler Kültür Sanat
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.1.2021 12:10:43. #1.14#
title