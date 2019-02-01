Antigua Ve Barbuda İle Birlikte Global Limanlarının Sayısı 18 Oldu

Global, Karayipler'de Antigua ile büyümeye devam ediyor

Dünyanın en büyük kruvaziyer limanı işletmecisi Global Ports Holding, Karayipler'de Antigua ve Barbuda Hükümeti ile St. John's Kruvaziyer Limanı ve diğer kruvaziyer liman operasyonlarını işletmek üzere imtiyaz sözleşmesi imzaladı ve böylelikle Karayipler'de Havana'nın ardından ikinci liman operasyonu tamamlandı.

Global Ports Holding CEO'su Emre Sayın, "Amerika Kıtası'nda Karayipler odaklı genişleme stratejimiz doğrultusunda ikinci adımı attık. Karayipler, orta vade büyüme hedeflerimiz açısından kritik önem taşıyor. Kuzey ve Güney Amerika'nın diğer bölgelerinde de fırsatları takip ediyoruz" diye konuştu. Karayipler'in küresel kruvaziyer yolcu rakamlarından yüzde 35 pay aldığını söyleyen Sayın, "Pazarın büyüme hızının 2020'de yüzde 6'ya ulaşması bekleniyor" dedi.

Global Yatırım Holding bağlı kuruluşu ve dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding, dünyanın en büyük kruvaziyer yolcu pazarı Karayipler'de Havana'nın ardından ikinci limanını işletecek. Global Ports Holding ile ada ülkesi Antigua ve Barbuda Hükümeti arasında St. John's Kruvaziyer Limanı ve diğer kruvaziyer liman operasyonlarını işletmek üzere imtiyaz sözleşmesi imzaladı. Global Ports Holding'in liman işlettiği ülke sayısı 10, kruvaziyer liman sayısı 16 ve 2 ticari liman ile birlikte toplam liman sayısı 18'e yükseldi. St. John's 2019'da Global'in portföyüne eklenen ilk liman oldu. Liman işletmeciliği faaliyetlerinde büyüme, Global Yatırım Holding'in başlıca hedefi özelliği taşıyor.

Amerika Kıtası'nda Karayipler odaklı genişleme stratejileri doğrultusunda ikinci adımı attıklarına işaret eden Global Ports Holding CEO'su Emre Sayın, "Karayipler, orta vade hedefimiz açısından kritik önem taşıyor. Kuzey ve Güney Amerika'nın diğer bölgelerinde de fırsatları takip ediyoruz" diye konuştu.

Karayipler'in küresel kruvaziyer yolcu rakamlarından yüzde 35 pay aldığını ifade eden Sayın, "Karayipler'de 2017'de 9,6 milyon kruvaziyer yolcusu seyahat etti. Karayipler pazarı, 2012'den bu yana yıllık ortalama yüzde 4,5 büyüdü. Büyüme hızının 2020'de yüzde 6'ya ulaşması bekleniyor" diye konuştu.

Yatırımlarla yolcu sayısı 1 milyon çıkacak

Antigua ve Barbuda Hükümeti ile belirlenecek takvim ve finansmanın tamamlanması sonrasında işletmeye başlayacaklarını belirten Sayın, şunları söyledi: "Kruvaziyer liman işletmeciliği konusundaki uluslararası deneyimimizi ve işletme modelimiz kullanacağız. Halihazırda devam eden ve Oasis sınıfı en büyük gemilerin yanaşmasına imkan verecek yeni rıhtım inşaatını da finanse edeceğiz. Ayrıca mevcut ticari alanların yenilenmesi ve amaca uygun yeni ticari alanların dizaynı ve yapımı gibi St. John's Limanı'nı önemli ölçüde iyileştirmeye yönelik yatırımlar yapmayı da planlıyoruz. 2018 yılında yaklaşık 800 bin yolcu ağırlayan limanın yolcu sayısının 2019'da 900 bin ve orta vadede yatırımların tamamlanmasıyla 1 milyonun üzerine çıkmasını bekliyoruz."

Kaynak: Bültenler