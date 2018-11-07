OECD'den Korkutan Türkiye Raporu: İlaçlar Etki Etmiyor

Uluslararası Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Antibiyotiklerin, Türkiye'deki hastalar üzerinde, diğer ülkelere oranla en az etkili olduğunu açıkladı. Raporda Türkiye'yi, Yunanistan ve Güney Kore takip etti.

TÜRKİYE İLK SIRADA

OECD, antibiyotiklerin hasta kullanımları üzerindeki etkisini araştıran bir rapor yayınladı. Raporda antibiyotiklerin hastalar üzerinde ne derece etkili olduğu ülkelere göre sıralandı. Listede Türkiye'nin antibiyotik direncinde ilk sırada olduğu öğrenildi.

Antibiyotiklerin Türkiye'deki hastalar üzerinde en az etkili olduğunun ortaya çıktığı raporda Türkiye'yi sırası ile Yunanistan ve Güney Kore takip etti.

2.4 MİLYON İNSAN HAYATINI KAYBEDEBİLİR

Raporda, antibiyotiklere dirençli bakterilerin artması yüzünden 2015 ve 2050 yılları arasında Avrupa, Kuzey Amerika ve Avustralya'da gerekli tedbirler alınmadığı takdirde 2.4 milyon kişinin hayatını kaybedeceği uyarısı yapılırken, kişi başına yılda 2 dolarlık bir yatırımla bu ölümlerin dörtte üçünün engellenebileceği belirtildi.