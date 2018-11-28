Antibiyotik Etkisi Bilinen Soğanın Kebabı İçin Hummalı Çalışma

(GAZİANTEP - ÖZEL)Antibiyotik etkisi bilinen soğanın kebabı için hummalı çalışma

GAZİANTEP - Antibiyotik etkisi nedeniyle soğuk kış günlerinde tercih edilen ve lezzeti ile sofraların vazgeçilmezi olan soğan kebabı için şefler, hummalı çalışma yapıyor.

Lezzeti ve ürün çeşitliliğiyle ön plana çıkan, UNESCO'nun gastronomi dalında "Kreatif Şehirler Ağı"nda yer alan Gaziantep'in önemli lezzetlerinden soğan kebabı, kış aylarında en çok tercih edilen yemeklerin başında geliyor. Restoran şefleri ise kış döneminde soğan kebabı için hummalı bir şekilde çalışmaya başladı. Gastronomi alanında UNESCO tarafından tescillenen Gaziantep mutfağında önemli bir yeri olan soğan kebabı, gribal enfeksiyonlara karşı koruyucu ve etkisi nedeniyle yöre olarak tüketiliyor. Acı soğan ve etin birleşmesiyle oluşturulan, nar ekşisi, pul biber ve limonla terbiye edilen kebap, görüntüsü ve lezzetiyle dikkati çekiyor. 4 kuşaktır kebapçılık yaptığını ifade eden Burhan Çağdaş, "Soğan Kebabı kışın habercisidir. Soğanla etin önce ateşte pişip daha sonra nar suyu ile terletilmesi ile yapılan Gaziantep'in en meşhur ve kıymetli yemeklerinden birisidir. Çoğu insanların ilaç diye değerlendirdikleri güzel bir yemektir. Etin o ağırlığı ve soğanın kokusunu nar pekmezinin suyu ile demlendirme dediğimiz yöntem ile ateşin üzerinde bir 15-20 dakika kadar bekletmemizle çok daha lezzetli bir hale gelir" dedi.

"Gribe karşı çok faydalıdır"

Soğan kebabının gribe karşı etkili olduğunu belirten Çağdaş,"Gribe çok faydalı olduğunu biliyoruz. Doktorlar zaten sürekli soğanın faydalarından bahsediyor. İnsanlar fazla soğan tüketemezler normalde 1 ya da 2 tane soğan yiyebilecekken bu yemekle onlarca soğanı yiyebiliyorlar. Çünkü o nar suyu ile terlettiğimiz için soğanın o acılığı ve kokusu gidiyor ayrı ve güzel bir lezzet geliyor" şeklinde konuştu.

"Soğan kebabı kışın habercisidir"

Soğan kebabının kışın yapılan bir kebap çeşidi olduğunun altını çizen Çağdaş, "Gaziantepli ustaların bu yemeği yaptığı çeşitli iller var ama Gaziantep bu işin merkezidir. Tabi bu yazın isterseniz olmaz zaten yalnız kışın olan bir kebaptır. Kışın olmasının sebebi ise, kıska dediğimiz yuvarlak soğanlar ile bu yemeğin yapılmasıdır" diye konuştu.