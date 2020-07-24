Antibakteriyel özelliği Türkiye'de kekiğe talebi artırdı
Kekik Türkiye'de kahvaltıların ve yemeklerin vazgeçilmezlerinden. Ülkede üretimim büyük bölümü Denizli'de yapılıyor.
24.07.2020 13:46 | Son Güncelleme: 24.07.2020 14:57
Kekik Türkiye'de kahvaltıların ve yemeklerin vazgeçilmezlerinden. Ülkede üretimim büyük bölümü Denizli'de yapılıyor. Denizli, Türkiye'nin kekik ihtiyacının yüzde 92'sini karşılıyor. Bu yıl hava koşulları nedeniyle çiftçiler yüzde 20 rekolte kaybı yaşamış. Ancak antibakteriyel özelliği nedeniyle pandemi sonrası kekiğe talep de artmış.
Kaynak: DailyMotion.com