Antibakteriyel özelliği Türkiye'de kekiğe talebi artırdı Kekik Türkiye'de kahvaltıların ve yemeklerin vazgeçilmezlerinden. Ülkede üretimim büyük bölümü Denizli'de yapılıyor.

Kekik Türkiye'de kahvaltıların ve yemeklerin vazgeçilmezlerinden. Ülkede üretimim büyük bölümü Denizli'de yapılıyor. Denizli, Türkiye'nin kekik ihtiyacının yüzde 92'sini karşılıyor. Bu yıl hava koşulları nedeniyle çiftçiler yüzde 20 rekolte kaybı yaşamış. Ancak antibakteriyel özelliği nedeniyle pandemi sonrası kekiğe talep de artmış.

Kaynak: DailyMotion.com