Antibakteriyel kumaştan maske üretti DENİZLİ'de, antibakteriyel kumaş üretimi yapan tekstil firması, dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle maske talebinde patlama yaşanınca, üst düzey koruma sağlayan çok kullanımlık, antibakteriyel kumaştan maske ve eldiven üretti.

DENİZLİ'de, antibakteriyel kumaş üretimi yapan tekstil firması, dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle maske talebinde patlama yaşanınca, üst düzey koruma sağlayan çok kullanımlık, antibakteriyel kumaştan maske ve eldiven üretti. İlk etapta 10 bin adet üretilen maske ve eldiven kısa sürede tükenince, yeniden üretimine başlandı.

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüs salgınından korunmak için alınan önlemler arasında en önemlisi maske ve eldiven takmak. Uzmanlar maskeyi hasta kişinin takması gerektiğini belirtse de her türlü korunma sağlamak isteyenler, özellikle toplu taşıma, AVM gibi kamuya açık alanlarda maske kullanımını artırdı. Bunun üzerine maske ve eldiven gibi koruyucu ürünlerde talep patlaması yaşandı. Satışların artmasıyla birlikte üretim özellikle maske ihtiyacını karşılamayınca, bazı firmalar da yeni kumaş arayışına girdi.

Denizli'deki antibakteriyel kumaş üretimi yapan ve AR-GE çalışmalarına önem veren tekstil firması da uluslararası bakteri testlerinden geçen yüzde 100 pamuktan antibakteriyel kumaş geliştirdi. 3 yıldır üzerine çalışılan ve Evolution Of Cotton (EOC) adı verilen kumaş, Uluslararası patent aldı. Kumaştan koronavirüse karşı korunmak için maske ve eldiven üretildi. İlk üretimi 10 bin adet yapılan maske ve eldivenlere, internet üzerinden talep patlaması oldu. Maskenin yapımı için üretilen kumaş, Türkiye'nin en inovatif kobisi ödülü, İstanbul Sanayi Odası çevre ödülü ve İstanbul Altın Değerler ödüllerini de aldı. Firma, talepler üzerine ödüllü kumaştan, 10 bin adet daha eldiven ve maske üretmeye başladı.'TEK KULLANIMLIK DEĞİL, YIKAYIP TEKRAR KULLANILABİLİR'

Firmanın AR-GE ve üretim sorumlusu Ali Taner Özyurt, şirket olarak tekstil ürünlerinin yanı sıra AR-GE'ye de önem verdiklerini belirterek, "Antibakteriyel koruma özellikli yüzde 100 pamuklu kumaş üzerinde 3 yıldır çalışıyoruz. Bu kumaştan ürettiğimiz maske, tek kullanımlık maskeler gibi değil, yıkanıp tekrar kullanılabilir. Tamamen yerli ve milli bir üretim. Biz maske virüsü engeller demiyoruz. Önemli olan hijyenik olmak. Daha iyi bir sonulum sağlaması için bu ürünü ortaya çıkardık. Piyasadaki maskelere göre antibakteriyel özelliği olmasıdır. Bu özellikleri ile birlikte organik olduğu için yoğun talep gördü. Ürettiğimiz kumaş, uluslararası üst düzey 2 bakteri testinden başarıyla geçti. Son bir ayda üretime yoğun bir talep geldi ve 10 bin adet ürettik. İnternet üzerinden tamamı perakende olarak satıldı. Şimdi de talep üzerine 10 bin adet daha üretiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA