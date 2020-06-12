Anti mikrobiyal kuka tespihlere rağbet arttı
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Anti mikrobiyal kuka tespihlere rağbet arttı

Korona virüsü salgını kapsamında çeşitli tedbirler alınırken, anti bakteriyel özelliğe sahip kuka tespihler büyük rağbet görüyor.

Anti mikrobiyal kuka tespihlere rağbet arttı
12.06.2020 09:12 | Son Güncelleme: 12.06.2020 09:41

Korona virüsü salgını kapsamında çeşitli tedbirler alınırken, anti bakteriyel özelliğe sahip kuka tespihler büyük rağbet görüyor.

Bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüsü (Covid-19) salgın sürecinde kişisel temizliğin yanı sıra kullanılan aksesuarların virüs taşıyıp taşımadığı uzmanlar tarafından tartışılsa da, Orta ve Güney Amerika'da yetişen kuka meyvesinden yapılan tespihlere ilgi arttı. Osmanlı döneminde rivayete göre hekimlerin ameliyatlara girmeden önce kuka tespih çektiği ifade ediliyor. Kuka meyvesinde anti mikrobiyal özelliğinin bulunmasından pandemi sürecinde de kukadan yapılan tespihlerin satışı arttı. Bursa'nın İznik ilçesinde de üretilen kuka tespihler el işçiliğine göre 10 TL ile 2 bin TL arası alıcı buluyor.

Bursa'nın İznik ilçesinde uzun yıllardır faaliyet gösteren Öner Tespih'in işletme sahibi Yunus Öner, "Burada 15 kişilik ekibimizle uzun süredir tespih imalatı yapıyoruz. Korona virüsü döneminde özellikle kuka tespih ön plana çıktı. Bu kuka tespihin ham maddesi bize Brezilya'da ceviz şeklinde gelmektedir. Biz burada işlemesini yapıyoruz. Tespihlerin işçiliklerine göre yapım süresi değişiyor. Üretim şu anda biraz daha zor çünkü daha özel ve kaliteli tespihler üretiyoruz. İstanbul başta olmak üzere bütün Türkiye'ye tespih gönderiyoruz. Şu dönemde özellikle sırçalı kukaya ayrı bir talep var. Yeni nesil lifli bir kukadır. Bunun yanı sıra ağaç grubu tespihlerimiz var. Yılan ağacı, pelesenk bunların da talepleri güzel. Şu anda üretmiş olduğumuz tespihler 100-200 TL arasında. Ama özel işçilikli tespihler 2 bin TL'ye kadar alıcı buluyor" dedi.

Tespih atölyesinin kurucusu Abdullah Öner de 1975 yılından beri bu sektörün içinde olduğunu ifade ederek, "Yaklaşık 20 yıldır da İznik'te iş yapıyoruz. İznik'e tespih olayını getiren benim. Bu kuka tespih Osmanlı döneminde çok meşhurdur. Rivayete göre, doktorlar kuka tespihi çekip ameliyata girdiği söylenir. Bu rivayet dilden dile dolaşır. Kuka tespih, anti bakteriyel özellikleri vardır. Elde mikrop barındırmaz. Çekimi de ayrıca güzeldir. Yaptığımız tespihler içinde en güzeli kuka diyebilirim. Korona virüsünden dolayı da kuka tespihe talep arttı" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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