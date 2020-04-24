Anti-Malware Programı Malwarebytes, VPN İşlevi Kazandı Popüler anti-malware programı Malwarebytes, VPN işlevi kazandı. Malwarebytes kendi VPN hizmetinin internet hızına etki etmediğini, sorunsuz internet bağlantısı sunduğunu, herhangi bir günlük veya telemetri veri olmadan tam kullanıcı gizliliğini garanti ediyor.

Popüler anti-malware programı Malwarebytes, VPN işlevi kazandı. Malwarebytes kendi VPN hizmetinin internet hızına etki etmediğini, sorunsuz internet bağlantısı sunduğunu, herhangi bir günlük veya telemetri veri olmadan tam kullanıcı gizliliğini garanti ediyor. Malwarebytes VPN indirme bağlantısı haberimizde.

Windows İçin Yeni VPN: Malwarebytes Privacy

Malwarebytes Privacy olarak adlandırılan yeni VPN hizmeti, bağlantının gizli olup olmadığını kontrol etmenizi, gerçek IP adresinizi ve özel IP adresinizi görmenizi ve hangi sunucuya bağlı olduğunuzu öğrenmenizi sağlayan çok basit bir kullanıcı arayüzüne sahip. Malwarebytes, VPN hizmetini çalıştırmak için 30'dan fazla ülkede 180'den fazla sunucu kullandığını söylüyor. Şirket, "Malwarebytes Privacy, online olduğunuzda gizliliğinizi ve kişisel bilgilerinizi korumaya yardımcı olan yeni nesil bir VPN. VPN'imiz çevrimiçi etkinliğinizi gizli ve korumalı tutarak bağlantısı korur. Tüm trafiğiniz şifreli bir tünelden VPN sunucularımıza, ardından ziyaret ettiğiniz web sitesine gider. Bu şekilde web siteleri sizin yerinize VPN'in kimliğini görüyor. İnternet Servis Sağlayıcı'nızın kaydettiği hiçbir bilgi size bağlı olmaz." diyor.

Malwarebytes Privacy VPN Özellikleri

Yeni VPN hizmeti ücretsiz olarak sunulmuyor ancak Privacy ve Privacy + Premium adında iki farklı plan arasından seçim yapabilirsiniz. Privacy sürüm yıllık 59.99 dolar ve 5 cihaza kadar kullanılabiliyor ve tam VPN paketiyle birlikte geliyor. Privacy Premium planı ise 89.99 dolar ve sadece VPN özelliklerini değil, aynı zamanda gerçek zamanlı tehditleri önlemek ve fidye yazılımları engellemek için cihaz güvenlik araçlarını da içeriyor. Ayrıca yükseltilmiş plan zararlı sitelere karşı koruma sağlıyor ve şirketin tarama motorunu kullanarak cihazınızdaki kötü amaçlı yazılımları temizliyor ve kaldırıyor.

Malwarebytes Privacy VPN İndir

Malwarebytes VPN hizmeti şu anda sadece Windows'ta mevcut ancak şirket, Mac, iOS, Android ve Chrome cihazlar üzerinde çalışacak sürümünün geliştirildiğini söylüyor.