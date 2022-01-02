Anthony Strong ve Viyana Oda Orkestrası CRR'de konser verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu yeni yıla iki özel konserle girdi.

İngiliz caz piyanisti Anthony Strong klasikleşmiş caz eserlerinden oluşan repertuvarla, Viyana Oda Orkestrası ise vals ve polkalardan oluşan repertuvarla dinleyenlere coşkulu bir gece yaşattı.

Nail Yavuzoğlu yönetimindeki CRR Caz Orkestrası kendisine eşlik ettiği konserde, Strong, "Hallelujah", "One A Clare Day" ve "Smile"ın da olduğu cazın klasikleşmiş eserlerini seslendirdi.

Viyana'nın müzik kültürünün en başarılı temsilcilerinden Viyana Oda Orkestrası 30 Aralık akşamı verdiği konserle müzikseverlerin beğenisini topladı

Japon keman virtüözü Joji Hattori yönettiği orkestra, Johannes Brahms'ın "Macar Dansı No.5", Johann Strauss'un "Viyana Kanı" ve "Seyahat Treni"nin de aralarında olduğu eserleri icra etti.

AA / Fatih Türkyılmaz - Son Dakika Haberleri

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