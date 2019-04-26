Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Anthony Nwakaeme, Fenerbahçe'ye bileniyor. Süper Lig'de ilk sezonunu geçirmesine rağmen Beşiktaş ve Galatasaray kalelerini boş geçmeyen Nijeryalı oyuncu sarı-lacivertli takımı da boş geçmek istemiyor.

Spor Toto Süper Lig'de attığı 10 gol ve yaptığı 7 asistle fırtına gibi esen Trabzonspor"un Nijeryalı oyuncusu Nwaekeme Fenerbahçe maçını bekliyor. Türkiye'de ilk sezonu olmasına rağmen takıma önemli katkı sağlayan Nwakaeme, başaralı bir sezon geçiriyor. Beşiktaş ve Galatasaray kalesini boş geçmeyen yıldız oyuncu 27 Nisan Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacakları Fenerbahçe kalesini de boş geçmemeyi hedefliyor.

Nwakaeme atıyor Trabzonspor kazanıyor

Trabzonspor, Anthony Nwakaeme'nin Süper Lig'de gol attığı maçları da kaybetmedi. Bordo-mavililer, 30 yaşındaki futbolcunun rakip ağları sarstığı 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Söz konusu müsabakalarda Trabzonspor hanesine 20 puan yazdırdı. Bu sezon 22 mücadelede görev alan tecrübeli futbolcu, 20 maçta sahaya ilk 11'de çıktı. 1771 dakika sahada kalan oyuncu, 10 gol atıp 7 de asist yaptı.

Nwakaeme'nin Süper Lig'de gol attığı maçlar:

Trabzonspor: 4 - Galatasaray: 0 (2 gol)

Beşiktaş: 2 - Trabzonspor: 2 (1 gol)

Trabzonspor: 4 - Ç.Rizespor: 1 (1 gol)

Kasımpaşa: 2 - Trabzonspor: 2 (2 gol)

Trabzonspor: 2 - Akhisarspor: 1 (1 gol)

B.B. Erzurumspor: 0 - Trabzonspor: 1 (1 gol)

Trabzonspor: 4 - Antalyaspor: 1 (1 gol)

Trabzonspor-Evku Y. Malatyaspor: 2-1 (1gol) - TRABZON

Kaynak: İHA