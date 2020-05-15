Anthony Martial'in Manchester United Yolculuğu 2015'te AS Monaco'dan Kırmızı Şeytanlar'a transfer olan Fransız oyuncu Anthony Martial, takıma katıldığı ilk günden itibaren kadronun en önemli hücum silahlarından biri oldu. Martial, ayrıca bu sezon Manchester United formasıyla 50. golünü de attı.

2015'te AS Monaco'dan Kırmızı Şeytanlar'a transfer olan Fransız oyuncu Anthony Martial, takıma katıldığı ilk günden itibaren kadronun en önemli hücum silahlarından biri oldu. Martial, ayrıca bu sezon Manchester United formasıyla 50. golünü de attı. Kaynak: Dugout