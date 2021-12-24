Antepsan en çok tescil işlemi yapan 2. firma oldu

Gaziantep Ticaret Borsası tarafından düzenlenen ve borsada en çok tescil işlemi yapan 20 firmanın ödüllendirildiği törende Antepsan firması 2. Olarak ödül almaya hak kazandı. Yönetim Kurulu Üyesi Murat Bakır ödülünü TOBB başkanı Hisarcıklıoğlu'nun elinden aldı.

Gaziantep Ticaret Borsası tarafından düzenlenen ve TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla düzenlenen törende 2020 yılı içerisinde Borsada en çok tescil işlemi yapan 20 firmaya ödül verildi. Ödül töreninde Antepsan Kuruyemiş Gıda Turizm SAN. ve tic. LTD. ŞTİ. 20 firma arasında 2. Sıraya girmeyi başardı. Ödülü Antepsan Yönetim Kurulu Üyesi Murat Bakır, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun elinden aldı. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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