Antepfıstığında hastalık tehdidi
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Antepfıstığında hastalık tehdidi

Antepfıstığında hastalık tehdidi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kilis'te, Antep fıstığında fitoplazma hastalığı bu yıl mevsimsel yağış azlığı ve sıcaklık nedeniyle fazla görülmesi üzerine Antepfıstığı bahçelerden örnekler alınarak analiz amaçlı Adana Zirai Mücadele ve Antepfıstığı Araştırma enstitüsü Müdürlüğü'ne gönderildi.

Kilis'te, Antep fıstığında fitoplazma hastalığı bu yıl mevsimsel yağış azlığı ve sıcaklık nedeniyle fazla görülmesi üzerine Antepfıstığı bahçelerden örnekler alınarak analiz amaçlı Adana Zirai Mücadele ve Antepfıstığı Araştırma enstitüsü Müdürlüğü'ne gönderildi.

Türkiye'de fıstık üretiminde önemli bir noktada olan Kilis'teki, fıstık bahçelerinde artan bakteri parazitleri olarak bilinen fitoplazma hastalığı üreticiyi perişan etti. Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, Kilis'te Antepfıstığı ağaçlarında sararma semptomu ile başlayan ve yaprak damarları arasında kuruma, yaprak boyutlarında küçülme olarak ortaya çıkan hastalıkla ilgili ise, "Hastalık 2014 yılında Candidatus Phytoplasma Solani olarak karakterize edilmiştir. İlimizde olduğu gibi Gaziantep, Nizip ve Şanlıurfa gibi antepfıstığı yetiştiriciliği yapılan il ve ilçelerde de yoğun olarak görülen bu Phytoplasma hastalığı ilimizde bu yıl mevsimsel yağış azlığı ve sıcaklık nedeniyle daha fazla artış göstermiştir. Antepfıstığı ağaçlarının verimden düşmesine neden olan bu hastalığın şuana kadar bir Kimyasal Mücadelesi bulunmamakla birlikte Kültürel Tedbirlerle Mücadele yapılmaktadır. Hastalığın görüldüğü bahçelerde budama yapılırken budama aletlerin hypochlor su ile dezenfekte edilmesi, budama artıkların tesisten uzaklaştırılması, hastalıklı ağaçlardan aşı kalemlerin alınmaması erken dönemlerde emici böcek ve psilida ya karşı mücadele yapılması ayrıca analiz sonucu bitki besin element eksikliği tespit edilen ağaçlarımıza gübre uygulaması yapılması, eğer imkanımız var ise sulama yapılması önemlidir. Kilis il sınırları içerisinde hastalıklı Antepfıstığı bahçelerden örnekler alınarak analiz amaçlı Adana Zirai Mücadele ve Antepfıstığı Araştırma enstitüsü Müdürlüğü'ne gönderilmiştir" diye konuştu. - KİLİS

Antepfıstığında hastalık tehdidi
Antepfıstığında hastalık tehdidi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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