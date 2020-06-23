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Antepfıstığı lisanslı depoculuğun işleyişi ve avantajları anlatıldı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), antepfıstığı sektör temsilcilerine yönelik, 'Antepfıstığı Lisanslı Depoculuğun İşleyişi ve Sağladığı Avantajlar' konulu online eğitim düzenledi.

Antepfıstığı lisanslı depoculuğun işleyişi ve avantajları anlatıldı
23.06.2020 17:39 | Son Güncelleme: 23.06.2020 17:43

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), antepfıstığı sektör temsilcilerine yönelik, 'Antepfıstığı Lisanslı Depoculuğun İşleyişi ve Sağladığı Avantajlar' konulu online eğitim düzenledi.

Bu yıl hizmete girmesi planlanan antepfıstığı lisanslı deponun işleyişi, çiftçi, tüccar ve sanayicilere sağlayacağı avantajlar hakkında bilgilerin verildiği eğitim toplantısında, ayrıca üreticiler tarafından GTB'nin sosyal medya hesaplarına gönderilen sorulara da cevap verildi.

Üyelerine yönelik eğitim ve bilgilendirme toplantılarını, COVİD-19 tedbirleri kapsamında online olarak aralıksız sürdüren GTB, düzenlediği etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz hafta, 'Tarım ve Gıda Sektörlerinde Pandemi Sonrası Fırsatlar' konulu eğitimde KOBİ Eğitim Danışmanı Cüneyt Örkmez'i ağırlayan GTB, bu hafta ise TOKAY Danışmalık Kurucu Müdürü Hikmet Özkan'ı konuk etti.

Gaziantep Ticaret Borsası tarafından İpekyolu Kalkınma Ajansının (İKA) destekleriyle yaptırılan 'Antep Fıstığı Lisanslı Deponun' işleyişi ve sektör temsilcilerine sağlayacağı avantajların ele alındığı eğitim programı, GTB Basın Sorumlusu Savaş Oğuz'un moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

GTB sosyal medya hesapları üzerinden de canlı olarak yayınlanan programın açılışında konuşan Hikmet Özkan, Türkiye'de bir ilk olacak olan Antepfıstığı Lisanslı Depoculuğun üretici ve tüccara çok önemli avantajlar sağlayacağını ifade etti.

Lisanslı depoculuğun genel olarak, tüm risklere karşı güvenli ve sağlıklı depolama, laboratuvarda sınıflandırma, sınıfına göre depolama, ELÜS ile kolay alım satım ve bankalardan kolay kredi imkanı sağladığını kaydeden Özkan, 'Ürününü Antepfıstığı lisanslı depoda muhafaza edecek olan mudi, güvenlik riski, kalite kaybı ve paramı alabiliriyim kaygısı yaşamayacak" dedi.

Antep Fıstığı Lisanslı Deponun bir nevi ürün bankacılığı görevi üstlendiğini vurgulayan Özkan, açıklamalarını şöyle sürdürdü, "Antep fıstığı lisanslı depoya teslim edilen ürün her şeyden önce devlet garantisi altında olacak. Bu çok önemli bir güvencedir. Lisanslı depoya getirilen ürün temizleme işlemine tabi tutulduktan ve laboratuvarda gerekli sınıflandırması yapıldıktan sonra başka ürünlerle karıştırılmadan ayrı ayrı depolanacak. Lisanslı depoya teslim edilen Antep fıstığı sonra istenildiği zaman aynı miktar ve kalitede tekrar geri alınabilecek. Geri alınmak istenilmediği taktirde ise Türkiye Ürün İhtisas Borsası aracılığıyla elektronik ortamda istenilen anda satışa sunulabilecek. Satışta işlem satıcının ürün bedelinin yatırım hesabına geçmesiyle tamamlanacak".

Konuşmasında lisanslı deponun üretici, tüccar ve sanayicilere sağladığı nakliye, analiz ve depo kira destekleri hakkında da bilgiler veren Özkan, ürününü lisanslı depoda değerlendiren çiftçinin yüzde 2 stopaj, SGK-Bağkur primi ödemeyeceği gibi aynı zamanda ton başına 25 TL nakliye (toplamda 750 TL'yi geçmeyecek), parti başına 25 TL analiz ve ton başına da aylık 20 TL depo kira desteği alacağını dile getirdi.

Sistemin tüccar ve sanayicilere de önemli avantajlar sunduğunu belirten Özkan, tüccar ve sanayicilerin ürün alım satımından sağladıkları karın gelir vergisini ödemediklerini, aylık ton başına da 10 TL'de depo kira desteği aldıklarını söyledi. Özkan, lisanslı depolar tarafından düzenlenen Elektronik Ürün Senedinin ise bankalardan kredi kullanmada kolaylık sağladığını sözlerine ekledi.

Programın sonunda ise antepfıstığı üretici ve sektör temsilcilerinden gelen sorulara yanıt verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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